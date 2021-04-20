Анонсы: Honor Band 6 появился в России

MForum.ru
20.04.2021,
В России стартовал прием предварительных заказов на смарт-браслет Honor Band 6, международный релиз которого состоялся в начале 2021 года. Начиная с 20 апреля устройство доступно для предзаказа в официальном интернет-магазине компании.
Рекомендуемая розничная цена - 4490 рублей, до 3 мая на новинку предоставляется скидка в размере 1000 рублей. Купить Honor Band 6 можно в трех цветах - "песочный серый", "черный метеорит" и "коралловый розовый". Если говорить о «железе», то новинка оснащена 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 368х194 точки, аккумулятором емкостью 180 мАч (до двух недель автономной работы) и защищена от влаги при погружении на глубину до 50 метров. В активе Honor Band 6 10 профессиональных спортивных режимов, автоматическое распознавание типа упражнения, дополнительные упражнения (дыхательные тренировки), управление плеером смартфона, круглосуточный мониторинг сердечного ритма (ЧСС), SpO2, измерение уровня стресса, уведомления, мониторинг сна Huawei TruSleep и счетчик калорий.
© Антон Печеровый,
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