Слухи: Lenovo Pad Pro 2021 с 90 Гц OLED-экраном показали на тизерах

MForum.ru
06.05.2021,
Компания Lenovo опубликовала тизер смартфона Pad Pro 2021, нацеленного в верхний ценовой сегмент. Как указано на официальной ручке бренда в Weibo, Lenovo «Xiaoxin» Pad Pro 2021 оснащен OLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц с поддержкой HDR10 и DolbyVision. Максимальная яркость экрана 600 нит, кроме того будет иметь сертификат TÜV Rheinland для защиты глаз.
Разрешение дисплея составит 2560 x 1600 пикселей. Внутри разместится чипсет Snapdragon 870, а работать новинка будет под управлением модифицированной версии Windows 10 для процессоров ARM. Кроме того, тизеры подтверждают, что Pad Pro 2021 внешне похож на современный iPad Pro. Он получит тонкие рамки дисплея (которые скрывают фронтальную камеру), четыре динамика, слот для карт памяти microSD и кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев.
© Антон Печеровый,
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