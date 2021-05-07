5G: Правительство утвердило выделение диапазона 24,25-25,25 ГГц под 5G в России

MForum.ru
07.05.2021,
Законодательное колесо со скрипом провернулось и официально закрепило те изменения, которые мы уже не раз обсуждали.
Постановлением правительства РФ от 4 мая 2021 № 719 "О внесении изменений в раздел II Таблицы распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации" утверждены изменения, которые вносятся в раздел II Таблицы распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации.
А именно:
1. полосы 48,5-56,5 МГц и 76-84 МГц (FDD 2x8 МГц) разрешено использовать на вторичной основе для услуг беспроводного доступа (FWA);
2. полосу 24,25-25,25 ГГц (TDD 1 ГГц) разрешено использовать на условиях СИ (совместное использование) для услуг 5G/IMT2020.
Первое - мало интересно. Две полосы по 8 МГц позволяют организовать фиксированный беспроводный ШПД для подключения к интернету СЗО, "социально значимых объектов". Да еще "на вторичной основе", то есть если в конкретной местности этот диапазон не занят. В России СЗО - это от больниц и школ до полиции и Росгвардии. Данный диапазон подходит для этой цели не очень хорошо, высоких скоростей в нем получить нельзя, пропускная способность - скромная. Диапазон годится для создания канала с небольшой пропускной способностью где-то, где нужно обеспечить беспроводное подключение удаленных объектов. Телеметрию или IoT по такому каналу гонять было бы вполне возможно, для интернета он подходит в режиме "ну, такое".
Второе - более интересно. Это так называемый диапазон миллиметровых волн, который можно использовать для развертывания сетей 5G. Почему-то в постановлении говорится только о 24,25 - 25,25 ГГц (1 ГГц), хотя раньше правой границей называли 25,5 ГГц. В чьих интересах полосу ужали на 250 МГц мне непонятно. Что же, вот вам 1 ГГц российские операторы и, как говорится, ни в чем себе не отказывайте - можете строить 5G!
Но только на "отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской электронной продукции". Будет ли это оборудование Huawei "крупноблочно собранное в России" или еще что-то с российскими шильдиками в эту категорию запишут.
В любом случае, несмотря на то, что 1 ГГц в 24,25 - 25,25 ГГц теперь как бы можно использовать, до реального использования ее операторами в сетях 5G в России пройдет какое-то время.
Какое?
Зависит и от регуляторов, и от операторов. Последние, в частности, не будут спешить начинать строительство 5G в миллиметровом диапазоне, пока не решится правильным образом вопрос с частотами среднего диапазона. Точечные внедрения, например, где-то на шахте под землей или на удаленной территории, вероятно, возможны. Но массовой стройки 5G в России в ближайшие годы не будет по целому ряду причин, связанных не только с частотами.
250 МГц на оператора (если 1 ГГц все же разделят между "большой четверкой") выглядит не очень, было бы куда интереснее распределить по 800 МГц на оператора или хотя бы по 400 МГц, но пока что крошки со стола выглядят так, а не иначе. Собственно, это еще более-менее приличный вариант, возможны варианты распределения и хуже.
Отсутствие частот 3.4 - 3.8 ГГц для 5G в России остается ключевой проблемой отечественных операторов. А будучи помноженной на требование "российскости" решений 5G, проблема перехода к новому поколению мобильной связи и мобильного интернета в России кажется нерешаемой в ближайшие годы. Нужны какие-то кардинальные перемены, которые сделают это возможным. Верите ли вы еще в то, что они могут произойти в ближайшие год-два?
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теги: телеком пятое поколение 5G регулирование частоты миллиметровые волны
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