Микроэлектроника: TrendForce обещает рост цен на корпоративные SSD

MForum.ru

Микроэлектроника: TrendForce обещает рост цен на корпоративные SSD

08.06.2021, MForum.ru

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В связи с ростом спроса на твердотельные накопители для бизнес-целей, TrendForce прогнозирует рост цен более, чем на 10% в 3q2021.

 

 

Спрос на SSD растет на фоне роста закупок серверов в 2q2021. В частности, доля продуктов емкостью 8 ТБ в поставках показала наиболее заметный рост. Как ожидается, тенденция сохранится и в 3q2021. При этом некоторые компоненты SSD могут оказаться дефицитными из-за глобального кризиса нехватки микросхем. В связи с чем в TrendForce ожидают рост цен на закупку твердотельных накопителей в 3q2021 на 10-15%, а не на 5-10%, как ожидалось ранее.

Среди факторов, которые формируют все более высокий спрос на SSD, можно выделить следующие.

1. Поставщики гипер масштабируемых облачных услуг Северной Америки в продолжают расширять свои хранилища.

2. Поток заказов на серверы традиционных брендов усиливается, поскольку государственные учреждения, а также предприятия среднего и малого бизнеса увеличивают бюджеты на IT-инфраструктуру.

3. Intel и AMD наращивают производство серверных процессоров на базе своих новых процессорных платформ.

После выхода новых процессоров и их внедрения в популярные модели серверов, вырос также спрос на SSD корпоративного класса, поскольку клиенты хотят повысить не только вычислительную мощность, но и емкость хранения данных. В частности, пик спроса приходится на SSD емкостью 4 / 8 ТБ. Этому способствует и то, что выход на рынок флэш-памяти NAND, выполненной по технологиям со все более высокой плотностью, может положительно сказываться на стоимости развертывания твердотельных накопителей.

Компания Samsung, являясь лидером поставок, вероятно сможет в значительной степени управлять ценами на SSD корпоративного класса. Samsung отличает более высокая доля собственных компонентов в этих изделиях, что дает этому производителю большую гибкость в плане поставок. На фоне возможного дефицита отдельных компонентов, Samsung, вполне вероятно, сможет еще более нарастить свою долю рынка в сегменте SSD. В частности, ожидается, что на продукцию Samsung придется более 50% корпоративных твердотельных накопителей (в битах), отправленных в ЦОД в Северной Америке в 3q2021. Это доминирование позволит компании задавать уровень рыночных цен и в ближайшем будущем.

Intel ограничена в возможностях производства SSD корпоративного класса из-за нехватки микросхем управления питанием. Да и в целом, Intel ориентирована больше на выпуск памяти на базе четырехуровневых (QLC) ячеек. Поскольку SSD корпоративного класса сейчас в основном строятся на чипах TLC, то есть трехуровневых, то рыночная доля Intel в этом сегменте может сократиться.

Что касается других поставщиков, среди которых стоит выделить Kioxia и SK Hynix, то хотя они и смогли нарастить свои рыночные доли, догнать Samsung в ближайшее время у них вряд ли получится.

Что касается SSD для обычных ПК, здесь также можно ожидать роста цен на них в 3q2021 на 3-8% квартал к кварталу. Среди причин - сохранение высокого спроса на ноутбуки на фоне сниженного предложения микросхем контроллеров. Несмотря на это, поставщики не будут снижать темпы перехода на новые технологии, так что уже в 3q2021 на рынке начнут появляться SSD, выполненные по 176 слойной технологии.

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теги: микроэлектроника рынок SSD тренды

© Алексей Бойко, MForum.ru

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