Анонсы: Huawei Nova 8i замечен на сайте производителя

MForum.ru
05.07.2021,
На официально сайте Huawei замечен смартфон Nova 8i, официальный анонс которого назначен на 7 июля. Мероприятие должно пройти в Малайзии.
Новинка работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 662 и оснащена 6,67-дюймовым дисплеем разрешением 2376 x 1080 точек. Спецификации Huawei Nova 8i включают в себя 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD тыловую камеру (64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро, 2 Мп портретный), 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Поддержки NFC в активе новинки нет, дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения. ОС - Android 10 с фирменной оболочкой, но без поддержки сервисов Google (для загрузки приложений служит AppGallery). Цена пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
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