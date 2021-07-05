Анонсы: Huawei Nova 8i замечен на сайте производителя

05.07.2021, MForum.ru

На официально сайте Huawei замечен смартфон Nova 8i, официальный анонс которого назначен на 7 июля. Мероприятие должно пройти в Малайзии.

Новинка работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 662 и оснащена 6,67-дюймовым дисплеем разрешением 2376 x 1080 точек. Спецификации Huawei Nova 8i включают в себя 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD тыловую камеру (64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро, 2 Мп портретный), 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Поддержки NFC в активе новинки нет, дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения. ОС - Android 10 с фирменной оболочкой, но без поддержки сервисов Google (для загрузки приложений служит AppGallery). Цена пока не объявлена.