Развитие сетей: Билайн рассказывает о завершении первого этапа усиления сети в Ростовской области

16.07.2021, MForum.ru

С начала 2021 года Вымпелком запустил более 300 BS (половина из них - базовые станции LTE). Это в 7 раз больше, чем было построено за 1H2020. В результате по итогам 1H2021 сеть LTE Билайн в регионе выросла почти на 10%.

Улучшения затронули 23 города и района. В частности, более 100 новых BS было введено в Ростове-на-Дону, еще более 100 BS - в Шахтах, Аксае, Волгодонске, Таганроге, Азове, Красном Сулине, Новочеркасске, Новошахтинске. Также сеть расширена в Донецке, Зверево, Усть-Донецке, ст. Вешенской, Октябрьском, Красносулинском, Волгодонском, Цимлянском и Неклиновском районах.

Директор Ростовского отделения Билайн Рустам Керимханов: «Мы побили собственный рекорд по развитию сети в Ростовской области, построив новые базовые станции не только во всех крупных городах региона, но и во многих отдаленных от областного центра населенных пунктах. Дополнительно провели модернизацию оборудования на 88 базовых станциях в Ростове-на-Дону и в 6 районах области. Все это помогает обеспечивать качественное непрерывное покрытие, комфортное использование голосовой связью и мобильным интернетом. В наших планах до конца года – удвоить темпы строительства сети. Уверен, что мы справимся.

Наши специалисты проанализировали показатели в тех местах, где уже произошло умощнение сети, и результаты порадовали: трафик увеличился в 1,7 раза, а скорость мобильного интернета выросла в 2 раза. В офисе, дома или в дороге абоненты могут пользоваться любыми онлайн сервисами в комфортном режиме».

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теги: телеком Билайн Вымпелком развитие сетей Ростовская область