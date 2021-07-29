Анонсы: Huawei Nova 8 SE Vitality Edition представлен официально

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Анонсы: Huawei Nova 8 SE Vitality Edition представлен официально

29.07.2021, MForum.ru

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Компания Huawei анонсировала смартфон Nova 8 SE Vitality Edition.Новинка похожа на Honor X20 SE, однако ее технические характеристики несколько скромнее. В частности разрешение основного сенсора тыловой камеры составляется 48 Мп. тогда как в на Honor X20 SE использоваться 64 Мп сенсор.

Анонсы: Huawei Nova 8 SE Vitality Edition представлен официально

Диагональ дисплея Huawei Nova 8 SE Vitality Edition составляет 6,6 дюйма, разрешение 2400 x 1080 точек при частоте обновления 60 Гц. В круглом вырезе дисплея разместилась сэлфи-камера разрешением 16 Мп. В качестве вспомогательных модулей для тыловой камеры служат 2 сенсора разрешением 2 Мп (датчик глубины, макро). Основа аппаратной платформы – чипсет Huawei Kirin 710A (поддерживает только 4G-сети) дополненный 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Емкость АКБ – 4000 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт. Цена Huawei Nova 8 SE Vitality Edition составит 1899 юаней. Купить аппарат можно будет в серебристом Frost Silver и чернгом Magic Night Black.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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