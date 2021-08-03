ЦОД: Ростелеком называет себя лидером рынка ЦОД

MForum.ru
03.08.2021,
Ростелеком называет себя лидером рынка ЦОД, ссылаясь на данные CNews Analytics.
По данным на конец 2020 года, сумма стоек в ЦОД Ростелекома, Ростелекома-ЦОД и ДатаЛайн составляет 13170 в 31 ЦОД, что составляет 32% от общего числа стоек на российском рынке ЦОД. Общая площадь залов ЦОД Ростелеком - 29858 кв.м, совокупная потребляемая мощность - 145,7 МВт.
Только в 2020 году запущены в работу новые площадки общей емкостью 1 681 стойка, включая ЦОД в Москве на 600 стоек и в Санкт-Петербурге на 800 стоек.
«В 2021 году мы продолжаем расширять наши региональные площадки: в январе мы открыли новую площадку в Новосибирске на 300 стоек, а осенью запустится вторая очередь мега-ЦОД в Удомле на 800 стоек. В Москве флагманским проектом остается дата-центр уровня Tier IV на 2000 стоек — Москва-V. Также в этом году мы планируем запустить ЦОД на 400 стоек на действующей московской площадке NORD», — сказал генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов.
CNews Analytics отмечают, что рынок ЦОД продолжает расти и консолидироваться: совокупная емкость 30 крупнейших коммерческих ЦОД-провайдеров России выросла на 12%, до 40 992 стоек.
В общей сложности в 2020 году было запущено почти 4,5 тысячи новых стойко-мест. По прогнозам аналитиков, в 2021 году операторы крупнейших площадок обещают превзойти данный показатель более чем в 2 раза.
Спрос на места в ЦОД сохраняется за счет процесса цифровизации отраслей, где пока что проникновение ИТ незначительно, а также за счет процессов все более активного использования облачных услуг, а также экпоненциального объема собираемых и обрабатываемых данных.
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теги: телеком Ростелеком ЦОД центры обработки данных
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