Анонсы: ASUS ROG Phone 5S и 5S Pro представлены официально

17.08.2021, MForum.ru

Компания ASUS официально представила смартфоны ROG Phone 5S и 5S Pro. Новинки базируются на чипсете Snapdragon 888+ и получили улучшенные экраны AMOLED E4. Частота опроса сенсора выросла до 360 Гц, задержки отклика снижены до 24 мс, также появился Always On HDR.

В остальном новинки близки к оригинальным моделям и снабжены широким набором игровых фич, включая систему активного охлаждения и ультразвуковые сенсорные курки. Отличия между Phone 5S и 5S Pro заключаются в объемах памяти и светодиодном логотипе у обычной версии и дополнительном дисплее на задней панели у версии Pro. Отдельно отметим стереозвук с усилителем Cirrus Logic CS35L45 и калибровкой GameFX.

Спецификации ASUS ROG Phone 5S и 5S Pro включают в себя 6,78-дюймовые дисплеи разрешением 2448 x 1080 точек и частотой обновления 144 Гц, строенную тыловую камеру (64 Мп основной, 13 Мп широкоугольный, 5 Мп макро), 24 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт.

Конфигурации памяти ASUS ROG Phone 5S – 8/128 Гб, 12/256 Гб, 16/256 Гб, 16/512 Гб и 18/512 Гб. Для ASUS ROG Phone 5S Pro объем встроенной памяти всегда 512 Гб, а объем ОЗУ – 18 Гб. Цены пока не объявлены.