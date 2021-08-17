Анонсы: ASUS ROG Phone 5S и 5S Pro представлены официально

MForum.ru
17.08.2021,
Компания ASUS официально представила смартфоны ROG Phone 5S и 5S Pro. Новинки базируются на чипсете Snapdragon 888+ и получили улучшенные экраны AMOLED E4. Частота опроса сенсора выросла до 360 Гц, задержки отклика снижены до 24 мс, также появился Always On HDR.
В остальном новинки близки к оригинальным моделям и снабжены широким набором игровых фич, включая систему активного охлаждения и ультразвуковые сенсорные курки. Отличия между Phone 5S и 5S Pro заключаются в объемах памяти и светодиодном логотипе у обычной версии и дополнительном дисплее на задней панели у версии Pro. Отдельно отметим стереозвук с усилителем Cirrus Logic CS35L45 и калибровкой GameFX.
Спецификации ASUS ROG Phone 5S и 5S Pro включают в себя 6,78-дюймовые дисплеи разрешением 2448 x 1080 точек и частотой обновления 144 Гц, строенную тыловую камеру (64 Мп основной, 13 Мп широкоугольный, 5 Мп макро), 24 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт.
Конфигурации памяти ASUS ROG Phone 5S – 8/128 Гб, 12/256 Гб, 16/256 Гб, 16/512 Гб и 18/512 Гб. Для ASUS ROG Phone 5S Pro объем встроенной памяти всегда 512 Гб, а объем ОЗУ – 18 Гб. Цены пока не объявлены.
© Антон Печерорвый,
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