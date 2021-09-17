Участники рынка: В АО "Рутек" задумались о переносе производства в Саранск

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Участники рынка: В АО "Рутек" задумались о переносе производства в Саранск

17.09.2021, MForum.ru

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До сих пор предприятие разрабатывало и выпускало вычислительную технику и телекоммуникационное оборудование в основном в Московской области и в Москве. Теперь, в рамках подписанного вчера меморандума о сотрудничестве между Технопарком Мордовии и АО "Рутек" планируется создать в Саранске до 100 новых рабочих мест.

пресс-релиз: Рутек

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теги: разработка электроники производство электроники Мордовия Саранск Рутек RUTEQ телеком

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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