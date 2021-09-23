Анонсы: Nokia G50 представлен официально

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Анонсы: Nokia G50 представлен официально

23.09.2021, MForum.ru

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Компания HMD Global официально анонсировала смартфон Nokia G50, построенный на базе чипсета Snapdragon 480. Напомню, в линейке Qualcomm – Snapdragon 480 – самый доступный чипсет с поддержкой сетей 5G.

Анонсы: Nokia G50 представлен официально

Помимо поддержки сетей 5G, в набор ключевых спецификаций Nokia G50 входят 6,82-дюймовый дисплей разрешением 1600x720 точек, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (48 Мп основной, 5 Мп широкоугольный, 2 Мп сенсор глубины), 8 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Из фирменных особенностей отметим выделенную кнопку для вызова ассистента Google. Стандартная цена новинки – 21 990 рублей, но в рамках предзаказа купить Nokia G50 можно за 19 990 рублей. Цветовая гамма модели включает в себя два варианта: «голубой океан» и «полночное солнце».

Анонсы: Nokia G50 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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