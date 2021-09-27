Анонсы: Huawei Nova 9 и 9 Pro на HarmonyOS представлены официально

27.09.2021, MForum.ru

Компания Huawei анонсировала смартфоны Nova 9 и 9 Pro, построенные на базе чипсета Snapdragon 778G, но без поддержки 5G-сетей. Отличия между обычной и PRO-версией заключаются в дисплее, фронтальной камере и АКБ.

Huawei Nova 9 оснащен 6,57-дюймовым OLED-экраном разрешением 2340x1080 точек с частотой обновления 120 Гц, тогда как Huawei Nova 9 Pro получил 6.72-дюймовый экрана разрешением 2676 x 1236 точек. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. Вырез под фронтальную камеру Huawei Nova 9 размещен по центру, а сама фронтальная камера представляет собой 32 Мп сенсор. У Huawei Nova 9 Pro вырез под камеру смещен влево, в пару к 32 Мп основному сенсору добавлен аналогичный сенсор с широкоугольной оптикой.

Есть отличие в емкости аккумулятора, который у Huawei Nova 9 на 300 мАч более емкий – 4300 мАч против 4000 мАч у Huawei Nova 9 Pro. Зато мощность быстрой зарядки у PRO-версии – 100 Вт, тогда как у обычной 66 Вт. Остальные спецификации Huawei Nova 9 и 9 Pro включают в себя 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, поддержку NFC, а также QUAD-камеру в конфигурации 50 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп сенсор глубины и 2 Мп макро. Цена Huawei Nova 9 составит 2699/2999 юаней за версии 8+128 и 12+256 Гб, соответственно. Huawei Nova 9 Pro с аналогичными объемами памяти оценен в 3499/3899 юаней. Купить новинки можно будет в черном, зеленом, голубом и фиолетовом вариантах. ОС – HarmonyOS 2.