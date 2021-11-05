Анонсы: TD Tech N8 Pro – Huawei Nova 8 Pro, но с 5G

MForum.ru
05.11.2021,
TD Tech, которая является совместным предприятием Huawei и Nokia, анонсировала смартфон TD Tech N8 Pro. Новинка представляет собой практически полную копию Huawei Nova 8 Pro, но с поддержкой сетей 5G.Второе отличие от оригинальной модели – OC, новинка работает под управлением Android, а не HarmonyOS.
Спецификации TD Tech N8 Pro включают в себя 6,72-дюймовый изогнутый дисплей с частотой обновления 120 Гц с поддержкой HDR10 и HLG HD, HiSilicon Kirin 985, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, тыловую камеру с основным сенсором разрешением 64 Мп, сдвоенную фронтальную камеру (32+16 Мп) и АКБ с быстрой зарядкой 66 Вт. Цена TD Tech N8 Pro – 3999 юаней ($625).
© Антон Печеровый,
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