Анонсы: JioPhone Next поступил в продажу в Индии

MForum.ru
05.11.2021,
На индийском рынке начались продажи смартфона JioPhone Next, причем купить устройство смогут только те, кто сначала зарегистрируется на сайте компании или через WhatsApp. Стандартная цена JioPhone Next - $87, однако зарегистрированные пользователи смогут купить его за $27.
В активе JioPhone Next присутствуют 5,45-дюймовый дисплей разрешением 720 х 1440 пикселей с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, чипсет Qualcomm Snapdragon 215, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб), 13 Мп тыловая и 2 Мп фронтальная камеры, а также АКБ емкостью 3500 мАч. Несмотря на бюджетность устройства датчики приближения и освещенности сохранились. Также можно упомянуть 3,5 мм аудиоразъем и поддержку двух SIM-карт. Купить JioPhone Next можно будет в любой из 30 тысяч торговых точек компании на территории Индии.
© Антон Печеровый,
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