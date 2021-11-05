Анонсы: JioPhone Next поступил в продажу в Индии

05.11.2021, MForum.ru

На индийском рынке начались продажи смартфона JioPhone Next, причем купить устройство смогут только те, кто сначала зарегистрируется на сайте компании или через WhatsApp. Стандартная цена JioPhone Next - $87, однако зарегистрированные пользователи смогут купить его за $27.

В активе JioPhone Next присутствуют 5,45-дюймовый дисплей разрешением 720 х 1440 пикселей с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, чипсет Qualcomm Snapdragon 215, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб), 13 Мп тыловая и 2 Мп фронтальная камеры, а также АКБ емкостью 3500 мАч. Несмотря на бюджетность устройства датчики приближения и освещенности сохранились. Также можно упомянуть 3,5 мм аудиоразъем и поддержку двух SIM-карт. Купить JioPhone Next можно будет в любой из 30 тысяч торговых точек компании на территории Индии.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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