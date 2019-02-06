Слухи: JioPhone 3 оснастят 5-дюймовый сенсорным дисплеем

MForum.ru
06.02.2019,
У большинства название JioPhone ассоциируется с 4G-телефоном, работающим под управлением KaiOS. Последняя итерация модели представляет собой QWERTY-фон с 2,4-дюймовым экраном. Однако, будущий JioPhone 3 может получить 5-дюймовый сенсорный экран.
По словам анонимного источника из руководства компании следующий JioPhone будет оснащен 5-дюймовым сенсорным дисплеем, 2 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения. Кроме того, аппарата получит 5 Мп тыловую и 2 Мп фронтальную камеры. Информацию об аппаратной и программной платформах источник не назвал. Однако можно предположить использование ОС Android. Возможная цена JioPhone 3 составит порядка 4,5 тысяч индийских рупий, что в 3 раза больше, чем у JioPhone первого поколения и на 1500 рупий дороже JioPhone 2.
© Антон Печеровый,
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