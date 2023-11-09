Анонсы: Представлен JioPhone Prima 4G с KaiOS и поддержкой VoLTE

09.11.2023, MForum.ru

Reliance Jio анонсировала новый функциональный телефон KaiOS для индийского рынка. Устройство оснащено 2,4-дюймовым TFT-дисплеем разрешением 320 x 240 пикселей и фронтальной VGA-камерой.

На задней панели расположена еще одна камера VGA, позволяющая записывать видео разрешением до 720p. JioPhone Prima 4G оснащен 4 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD.

За автономность JioPhone Prima отвечает аккумулятор емкостью 1800 мАч, который заряжается через порт microUSB. Также в наличии аудиоразъем 3,5 мм, приемник FM-радио и возможность подключения Bluetooth 5.0.

С учётом того, что новинка работает под управлением KaiOS, есть доступ ко всем популярным сервисам Google и Meta, включая YouTube, Google Maps, Facebook и WhatsApp. Устройство также поддерживает VoLTE, JioChat, видеозвонки и JioPay UPI. Купить JioPhone Prima 4G можно за 2599 индийских рупий (31 доллар США) на Amazon, JioMart и Reliance Digital.