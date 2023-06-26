Слухи: Появились подробности о JioPhone 5G

26.06.2023, MForum.ru

Ожидается, что JioPhone 5G будет выпущен как самое бюджетное устройство 5G в Индии. Свежая утечка раскрыла внешний вид устройства, подтвердила его спецификации и данные о цене и доступности.

JioPhone 5G будет выпущен в Индии между Дивали и Новым годом. Таким образом, телефон станет доступен для покупки в стране в последнем квартале этого года. И вполне вероятно, что JioPhone 5G будет стоить менее 10 000 рупий (~ 122 доллара США), таким образом, он станет самым доступным телефоном 5G в Индии.

Информации об аппаратной платформе нет, речь может идти как о чипе Unisoc, так и о SoC MediaTek Dimensity 700 или Snapdragon 480. По информации источника, новинка будет оснащена 5-мегапиксельной фронтальной камерой и 13-мегапиксельной + 2-мегапиксельной двойной камерой на задней панели.

Телефон, показанный на просочившихся живых снимках, по-видимому, является прототипом JioPhone 5G. Спереди он оснащен дисплеем с каплевидным вырезом, на задней панели есть вертикальная полоска с двумя камерами, за которой следует светодиодная вспышка и логотип Jio ближе к центру. Текст «максимальная скорость, неограниченный опыт» напечатан в нижней части задней панели.

Согласно информации Android Central, появившейся в начале этого года, JioPhone 5G оснащен 6,5-дюймовым IPS LCD дисплеем с разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей), боковым сканером отпечатков пальцев, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, 13-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной камерой для съемки макро. Внутри будет чип Snapdragon 480, 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти и батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт. Также в телефоне будет слот для карт памяти microSD, два слота для SIM-карт и поддержка диапазонов 5G n3, n5, n28, n40 и n78.