Это интересно: HMD Global возродит Nokia N9

MForum.ru
14.01.2019,
Одним из экспонатов компании Google на выставке CES 2019 был стенд «Друзья Google Ассистента», где демонстрировались устройства с его поддержкой. По краям разместились Nokia 8110 4G Reloaded и JioPhone, а в центре — гость из прошлого в лице Nokia N9.
Конечно, сомнительно что HMD Global и Google интегрировали поддержку ассистента Google в операционную систему MeeGo, под которой работал этот аппарат. Скорее всего, речь идет о римейке на базе KaiOS. Но если вспомнить, что HMD Global получила права на бренд Asha, то подобный перезапуск возможен. Конечно, разговор об аудитории тачфонов в 2019 году — тем отдельная. Но, с учетом популярности KaiOS на некоторых рынках, к примеру в Индии, выход обновленного N9 может оказаться вполне реальным.
© Антон Печеровый,
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