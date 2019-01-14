Это интересно: HMD Global возродит Nokia N9

14.01.2019, MForum.ru

Одним из экспонатов компании Google на выставке CES 2019 был стенд «Друзья Google Ассистента», где демонстрировались устройства с его поддержкой. По краям разместились Nokia 8110 4G Reloaded и JioPhone, а в центре — гость из прошлого в лице Nokia N9.

Конечно, сомнительно что HMD Global и Google интегрировали поддержку ассистента Google в операционную систему MeeGo, под которой работал этот аппарат. Скорее всего, речь идет о римейке на базе KaiOS. Но если вспомнить, что HMD Global получила права на бренд Asha, то подобный перезапуск возможен. Конечно, разговор об аудитории тачфонов в 2019 году — тем отдельная. Но, с учетом популярности KaiOS на некоторых рынках, к примеру в Индии, выход обновленного N9 может оказаться вполне реальным.