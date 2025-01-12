Микроэлектроника: Китай стал вторым по величине в мире держателем запасов лития

12.01.2025, MForum.ru

Китай объявил об открытии большого месторождения сподумена (силикат алюминия с литием, пироксен, относится к группе пегматитовых материалов) в Тибете. Литий добывают из сподумена, например, в Австралии, крупном поставщике этого материала.

Это месторождение примерно утроило запасы лития, находящегося в распоряжении Китая. Ранее на долю Китая приходилось порядка 6% разведанных мировых запасов, теперь оценка меняется на 16,5%, что больше, чем у Австралии, Аргентины, Боливии, но меньше, чем у Чили.

Пояс сподумена, открытый в Тибете, протянулся на 2800 км. По предварительным оценкам, пояс может содержать более 6,5 млн тонн лития, потенциально до 30 млн тонн.

Кроме того, на Тибетском нагорье были обнаружены соленые озера с запасами более 14 млн тонн лития, третьи по величине в мире озера такого рода.

Своевременное открытие, учитывая вялотекущий, но массовый переход на электромобили во всем мире.

Для них нужен литий и в значительных количествах, в частности, в отчете Global Times со ссылкой на официальные данные говорится, что с января по октябрь 2024 года производство литий-ионных аккумуляторов в Китае выросло на 16%, достигнув 890 ГВт.ч.

На сегодня Китай в значительной мере зависит от импорта лития, что повышает себестоимость продукции и ограничивает рост автомобильной отрасли.

В 2022 году на долю Китая пришлось 76% мирового производства Li-Ion аккумуляторов. За последние 20 лет Китай инвестировал в закупки и производств, став крупнейшим в мире потребителем аккумуляторов. В частности, компания CATL является одним из крупнейших производителей Li-Ion аккумуляторов в Китае и мировым лидером по производству аккумуляторов.

По материалам Trend Force

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теги: микроэлектроника 4нм техпроцессы

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