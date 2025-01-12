Микроэлектроника: Китай стал вторым по величине в мире держателем запасов лития

MForum.ru
12.01.2025,
Китай объявил об открытии большого месторождения сподумена (силикат алюминия с литием, пироксен, относится к группе пегматитовых материалов) в Тибете. Литий добывают из сподумена, например, в Австралии, крупном поставщике этого материала.
Это месторождение примерно утроило запасы лития, находящегося в распоряжении Китая. Ранее на долю Китая приходилось порядка 6% разведанных мировых запасов, теперь оценка меняется на 16,5%, что больше, чем у Австралии, Аргентины, Боливии, но меньше, чем у Чили.
Пояс сподумена, открытый в Тибете, протянулся на 2800 км. По предварительным оценкам, пояс может содержать более 6,5 млн тонн лития, потенциально до 30 млн тонн.
Кроме того, на Тибетском нагорье были обнаружены соленые озера с запасами более 14 млн тонн лития, третьи по величине в мире озера такого рода.
Своевременное открытие, учитывая вялотекущий, но массовый переход на электромобили во всем мире.
Для них нужен литий и в значительных количествах, в частности, в отчете Global Times со ссылкой на официальные данные говорится, что с января по октябрь 2024 года производство литий-ионных аккумуляторов в Китае выросло на 16%, достигнув 890 ГВт.ч.
На сегодня Китай в значительной мере зависит от импорта лития, что повышает себестоимость продукции и ограничивает рост автомобильной отрасли.
В 2022 году на долю Китая пришлось 76% мирового производства Li-Ion аккумуляторов. За последние 20 лет Китай инвестировал в закупки и производств, став крупнейшим в мире потребителем аккумуляторов. В частности, компания CATL является одним из крупнейших производителей Li-Ion аккумуляторов в Китае и мировым лидером по производству аккумуляторов.
По материалам Trend Force
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника 4нм техпроцессы
--
Публикации по теме:
21.02. [Краткие новости] Микроэлектроника / MForum.ru
21.02. [Краткие новости] Участники рынка микроэлектроники России / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры смартфонов семейства Samsung Galaxy S25 / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный планшет Lenovo Tab / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: TCL представила технологию Nxtpaper 4.0 в новом планшете Nxtpaper 11 Plus / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Realme 14 Pro+ анонсирован в Китае / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S25 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экране и чипсете Redmi K80 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Tab (2025) получил Snapdragon 8 Gen 3 и цену в $500 / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Nubia Music 2 с 95 дБ динамиками, Unisoc T7200 и 50 Мп камерой / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: itel A80 – стильный смартфон с 50 Мп камерой за 7000 рупий / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Redmi 14C 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo7 SE получит Dimensity 8400 Max и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: Poco X7 оснащен AMOLED-дисплеем и защитой от влаги по классу IP67 / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 70X со спутниковым подключением и батареей емкостью 6100 мАч / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: iQOO Z9 Turbo Endurance Edition получил кремниево-углеродный АКБ 6400 мАч / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: HMD Key на базе Android 14 Go представлен официально / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus представила Ace 5 на базе Snapdragon 8 Gen 3 и поддержкой зарядки 80 Вт / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus представила OnePlus Ace 5 Pro на базе Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Buds Ace 2 представлены официально / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камерах Vivo X200 Ultra / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A5 Pro с Dimensity 7300 SoC, рейтингом IP69 и аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru