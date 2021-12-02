6G: В Ofcom предлагают задуматься о терагерцовых частотах

MForum.ru
02.12.2021,
Британский регулятор Ofcom показывает похвальный пример дальновидности уже сейчас задумываясь о перспективах использования терагерцовых (100 ГГц - 3000 ГГц) частот. Регулятор предлагает телеком-сообществу диалог, посвященный тому, как распорядиться этим спектром наилучшим образом.
Из потенциальных применений - беспроводные линии связи с поддержкой терабитных скоростей в ЦОД и вне пределов помещений, высокоточное позиционирование, что необходимо для роботов и автономных транспортных средств, получение 3D-изображений, зондирование с высоким разрешением. Все это потенциально востребованные в рамках 6G технологии.
В Ofcom говорят о том, что переходу к активному использованию терагерцовых частот будут мешать бюрократические проблемы, но вряд ли на сегодня именно они являются основными. Волны этого диапазона не стали популярными до сих пор прежде всего потому, что их характеристики распространения оставляют желать лучшего. И если не найти способ преодоления этой проблемы, то волноваться по поводу грамотного глобального регулирования этих частот, нет особого смысла.
Подробнее: telecoms.com
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теги: шестое поколение телеком частоты
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