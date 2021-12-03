Встречи: Открыта регистрация на «OpenRAN Russia 2021»

MForum.ru

Встречи: Открыта регистрация на «OpenRAN Russia 2021»

03.12.2021, MForum.ru

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14 декабря в Москве состоится первая в России международная конференция, посвященная открытым стандартам. Она получила название «OpenRAN Russia 2021». Ее организаторы – главные апологеты концепции OpenRAN в нашей стране – Сколтех и МТС.

 

 

На конференцию приглашены представители международных организаций, продвигающих открытые стандарты, а также вендоров OpenRAN-решений и операторов, которые уже используют или вовсю тестируют новую технологию. По информации от агентов Центра, уже подтвердили свое выступление спикеры из Telecom Infra Project (TIP), Telefónica (один из крупнейших операторов мира), Parallel Wireless и Canonical (вендоры ПО). Конечно, в конференции примут участие и российские эксперты, которые занимаются разработкой и тестированием OpenRAN-решений. Программа мероприятия пока находится в разработке.

Еще один интересный момент: на «OpenRAN Russia 2021» будет действовать демозона 5G. Там представят отечественные и зарубежные разработки с поддержкой открытых стандартов, а также проведут демонстрацию различных кейсов. Организаторы обещают, что все «железо» можно будет «покрутить в руках».

Понятно, что из-за ковидных ограничений не все смогут присутствовать на конференции лично. Так что будет организована онлайн-трансляция, посмотреть которую сможет любой желающий. Зарегистрироваться для очного участия и получить дополнительную информацию можно на странице мероприятия: openranrussia.ru

Планирую участвовать в этой встрече. В течение 14 декабря в Telegram-канале @abloud_events собираюсь делиться тем, что покажется мне интересным, подписывайтесь, кому интересна тема.

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теги: телеком встречи анонс OpenRAN

© Алексей Бойко, MForum.ru

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