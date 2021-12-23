OpenRAN: Vodafon и Mavenir завершили испытания малой соты OpenRAN

23.12.2021, MForum.ru

В источнике не сообщается, идет ли речь о решении 4G или 5G. Вероятно, это не так важно, как то, что решение OpenRAN основано на использовании контейнеризованного ПО. Тестировались возможности передачи голоса и данных с помощью размещаемого на опоре решения малой соты, которое адресовано бизнесу и допускает кастомизацию в интересах клиента.

Для тех, кто не знаком с термином "контейнеризованное ПО", Vodafone поясняет, что речь идет о том, что все необходимые для работы решения файлы собраны в единый пакет, который и называют контейнером. Его проще ставить, эксплуатировать и удалять, чем если бы шла речь просто о наборе необходимого софта, который пришлось бы ставить и конфигурировать вручную.

Это единое решение, способное работать с различными конфигурациями "железа". Пока что речь идет о контейнеризации ПО для управления приемопередатчиком малой соты, в дальнейшем ожидается, что и другое сетевое ПО будет контейнеризовано.

Как ожидается, переход к OpenRAN позволит оператору избежать эффекта "привязки" к одному поставщику комплексного решения, что позитивно скажется на скорости внедрения новых технологий и, возможно, удешевит развертывание сети.

Когда будет готово соответствующее решение Mavenir, партнеры планируют провести его испытание вместе с кем-то из клиентов оператора.

Vodafone последовательно выступает за необходимость внедрения OpenRAN на сетях операторов мобильной связи и собирается это проделать на своих сетях

--

теги: OpenRAN Open RAN Mavenir Vodafone