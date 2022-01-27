Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть в Новосибирске до 5G-ready

27.01.2022, MForum.ru

МегаФон сообщает о модернизации сети LTE в популярных общественных местах Новосибирска. Сейчас абонентам стали доступны пиковые скорости до 400 Мбит/c, вдвое выше, чем были до недавнего времени, к тому же оборудование позволяет реализовать поддержку технологии 5G. Дело только за регуляторикой, которая пока что не позволяет российским операторам включить уже развернутые ими сети в режиме 5G.

Общая площадь покрытия двух модернизированных локаций - более 5 кв.км. В центре города это Красный проспект, Первомайский сквер, ул. Ленина и пл. Ленина. Также модернизирована сеть в верхней зоне Академгородка, где находится один из крупнейших вузов России, НГУ, и популярные места для прогулок новосибирцев и гостей города. Сейчас базовые станции МегаФона в этих общественных пространствах обслуживают в среднем более 165 тысяч человек в месяц, которые используют свыше 30 ТБ мобильного трафика.

Модернизированная сеть может работать с агрегацией частотных диапазонов 1800 МГц, 2100 МГц, 2600МГц - агрегацию также должно поддерживать абонентское устройство. Благодаря агрегации обеспечиваются высокие пиковые скорости. В качестве основного используется частотный ресурс диапазона 2100МГц, высвобожденный от технологии 3G.

Переиспользование частот под LTE позволило добиться на современных смартфонах пиковых скоростей более 400 Мбит/c, что в 9 раз выше, чем средняя скорость в сети LTE МегаФона в Новосибирской области по данным последнего исследования Ookla. Тестирование технологии 5G, проведенное на технологической сети оператора с использованием смартфона Xiaomi Mi Lite 5G, показало скорости загрузки более 500 Мбит/с.

«Подготовка сети МегаФона в Новосибирске к запуску 5G даст стимул для дальнейшего развития сетей пятого поколения в регионе, которое в свою очередь открывает новые возможности для цифрового развития области. Стабильная, высокая скорость передачи данных и минимальные задержки позволят корпоративным клиентам и государственным заказчикам реализовывать проекты, связанные с промышленным интернетом вещей, беспилотным транспортом, видеонаблюдением и видеоаналитикой», – комментирует Галия Сайфутдинова, директор МегаФона в Новосибирске.

Модернизированная сеть создается на базе решения Huawei MIMO 4T4R. Список смартфонов, поддерживающих возможности модернизированной сети: Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Mi 11T Pro, Xiaomi Mi 11, Huawei P40 Pro. Постепенно число моделей с поддержкой возможностей обновленной сети будет расширяться.

пресс-релиз компании МегаФон

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