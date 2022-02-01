Анонсы: Представлен TCL 305 с Helio A22 и АКБ 5000 мАч

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Анонсы: Представлен TCL 305 с Helio A22 и АКБ 5000 мАч

01.02.2022, MForum.ru

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Компания TCL Communications вывела на европейский рынок новый смартфон начального уровня. Новинка получила имя TCL 305 и работает под управлением Android 11 (Go Edition).

Анонсы: Представлен TCL 305 с Helio A22 и АКБ 5000 мАч

В части спецификаций речь идет о 6,52-дюймовом дисплее разрешением HD+ с каплевидным вырезом под 5 Мп фронтальную камеру, чипсете MediaTek Helio A22, 13 Мп тыловой камере с двумя вспомогательными сенсорами разрешением 2 Мп, а также АКБ емкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на задней панели. В части объемов памяти речь идет о 2 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Цена TCL 305 составит порядка €205 ($228). Купить TCL 305 можно будет в черном и синем цветах.

Анонсы: Представлен TCL 305 с Helio A22 и АКБ 5000 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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