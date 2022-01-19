Слухи: TCL 30 и TCL 30+ замечены на рендерах

MForum.ru
19.01.2022,
На выставке CES в этом году компания TCL Communications представила 30V 5G и 30XE 5G — первые два устройства семейства 30. Но, если судить по количеству членов прошлогоднего семейства TCL 20, единственными они не будут.
Тем более что в сеть уже просочились рендеры, демонстрирующие TCL 30 и TCL 30+. Изображения выглядят довольно официально, таким образом, анонс новинок может состояться уже в ближайшее время. И это было бы неплохо, ведь каких-либо технических подробностей о новинках пока нет. Судя по изображениям, TCL 30 и 30+ получили боковые датчики отпечатков пальцев, встроенные в кнопку питания, которая находится с правой стороны. Причем, ниже, чем в большинстве других телефонов. Обе модели имеют тройные системы тыловых камер и дисплеи с центрированными U-образными вырезами, которые выглядят как привет из прошлого в эпоху селфи-камер с круглым вырезом. На задней панели под тем, что кажется датчиком основной камеры, мы можно заметить надпись «50MP AI camera» на обоих устройствах, что позволяет сделать вывод о разрешении основного сенсора. Информации о возможных сроках анонса пока нет.
© Антон Печеровый,
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