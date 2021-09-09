Анонсы: TCL 20 R 5G – недорогой смартфон с поддержкой сетей 5G

MForum.ru

Анонсы: TCL 20 R 5G – недорогой смартфон с поддержкой сетей 5G

09.09.2021, MForum.ru

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Компания TCL Communications расширила семейство смартфонов TCL 20, добавив туда модель TCL 20 R 5G. Новинка оценена в 179 евро, что делает его самым доступным 5G-устройством в модельном ряду производителя.

Анонсы: TCL 20 R 5G – недорогой смартфон с поддержкой сетей 5G

Спецификации TCL 20 R 5G включают в себя 6,52-дюймовый дисплей разрешением 720x1600 точек с частотой обновления до 90 Гц и пиковой яркостью 500 нит, чипсет MediaTek Dimensity 700, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (13 Мп основной, 2 Мп макро, 2 Мп датчик глубины), дактилоскопический сенсор и АКБ емкостью 4500 мАч с зарядкой 10 Вт. Версия ОС из коробки Android 11, также производитель анонсировал обновление до Android 12 и 3 года обновлений в части безопасности. Начало продаж на рынках Европы намечено на конец сентября – начало октября, цена будет начинаться от 179 евро. Хотя, речь может идти о субсидиях операторов, а рекомендованная розничная цена TCL 20 R 5G составит 249 евро.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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