Анонсы: Представлен TCL L10 Pro с чипсетом Unisoc и АКБ 4000 мАч

03.09.2021, MForum.ru

Компания TCL Communications анонсировала в Бразилии смартфон TCL L10 Pro. Новинка получила ценник эквивалентный $250, но с учетом дороговизны смартфонов в этой стране это все же модель начального уровня.

Основа «железа» TCL L10 Pro – чипсет Unisoc SC9863A дополненный 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана составляет 6,22-дюйма, разрешение – HD+, в каплевидном вырезе экрана разместилась фронтальная камера разрешением 5 Мп. Тыловая камера представлена связкой 13 Мп основного сенсора, 5 Мп сенсора с широкоугольным объективом и 2 Мп датчика глубины сцены. Емкость АКБ TCL L10 Pro составляет 4000 мАч, дактилоскопический сенсор разместился на задней панели.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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