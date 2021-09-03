Анонсы: Представлен TCL L10 Pro с чипсетом Unisoc и АКБ 4000 мАч

MForum.ru
03.09.2021,
Компания TCL Communications анонсировала в Бразилии смартфон TCL L10 Pro. Новинка получила ценник эквивалентный $250, но с учетом дороговизны смартфонов в этой стране это все же модель начального уровня.
Основа «железа» TCL L10 Pro – чипсет Unisoc SC9863A дополненный 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана составляет 6,22-дюйма, разрешение – HD+, в каплевидном вырезе экрана разместилась фронтальная камера разрешением 5 Мп. Тыловая камера представлена связкой 13 Мп основного сенсора, 5 Мп сенсора с широкоугольным объективом и 2 Мп датчика глубины сцены. Емкость АКБ TCL L10 Pro составляет 4000 мАч, дактилоскопический сенсор разместился на задней панели.
© Антон Печеровый,
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