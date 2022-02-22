Статистика операторов: МегаФон ТВ рассказал о статистике просмотров спортивных передач во время Зимних игр в Пекине

MForum.ru
22.02.2022,
Специалисты МегаФон ТВ анализировали статистику просмотров трансляций из Китая в России и делятся цифрами.
Аудитория трансляций из Китая в среднем в 4 раза превышала количество зрителей других программ.
Церемония открытия игр в Пекине собрала на 25% больше зрителей, чем открытие летних игр в Токио.
Меньше всего просмотров набрал скелетон.
Больше всего времени на просмотр трансляции потратили жители Кировской области, на втором месте - Вологодская область, на третьем - Удмуртии.
Те, кто интересуется спортивными трансляциями, готовы смотреть их практически когда угодно - в том числе в рабочее время или в 7 утра в воскресенье.
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теги: телеком МегаФон статистика операторов МегаФон-ТВ
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