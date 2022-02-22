Статистика операторов: МегаФон ТВ рассказал о статистике просмотров спортивных передач во время Зимних игр в Пекине

22.02.2022, MForum.ru

Специалисты МегаФон ТВ анализировали статистику просмотров трансляций из Китая в России и делятся цифрами.

Аудитория трансляций из Китая в среднем в 4 раза превышала количество зрителей других программ.

Церемония открытия игр в Пекине собрала на 25% больше зрителей, чем открытие летних игр в Токио.

Самым популярным видом спорта во всех регионах оказался хоккей - 25% от всех просмотров игр.

14% набрало фигурное катание

10% - биатлон

7% - лыжные гонки

6% - кёрлинг

Меньше всего просмотров набрал скелетон.

Больше всего времени на просмотр трансляции потратили жители Кировской области, на втором месте - Вологодская область, на третьем - Удмуртии.

Те, кто интересуется спортивными трансляциями, готовы смотреть их практически когда угодно - в том числе в рабочее время или в 7 утра в воскресенье.

пресс-релиз

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