Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Nova 9 SE

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Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Nova 9 SE

03.03.2022, MForum.ru

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Уважаемый искатель утечек Роланд Квандт сообщил подробности о смартфоне Huawei Nova 9 SE. Судя по рендерам, новинка будет выполнена в фирменном стиле производителя.

Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Nova 9 SE

В части спецификаций речь идет о 6,78-дюймовом IPS-дисплее разрешением 2388х1080 точек и чипсет Qualcomm Snapdragon 665, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, тыловой камере со 108 Мп сенсором (вспомогательные 8 Мп широкоугольный и два 2 Мп), 16 Мп фронтальной камере и АКБ емкостью 4000 мАч. ОС – Android без сервисов Google. Выбор чипсета, скорее всего, обусловлен санкциями и дефицитом чипов. Напомню, Snapdragon 665 довольно старый чипсет, на котором базировались такие смартфоны как Redmi Note 8T или Realme 5. Цена Huawei Nova 9 SE составит 250-280 евро.

Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Nova 9 SE

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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