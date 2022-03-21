Тренды: Telegram за несколько недель стал самым популярным мессенджером в России

MForum.ru
21.03.2022,
МегаФон представил данные анализа Big Data, которые свидетельствуют о том, что за месяц доля трафика Telegram в общем трафике выросла с 48% до 63%.
Доля WhatsApp сократилась с 48% до 32%, этот мессенджер теперь на втором месте. Доля Viber снизилась с 5% до 4%.
Популярность Telegram росла и ранее, на конец 2021 года сервис был главным средством общения в 55 регионах РФ, сейчас этот мессенджер лидирует в 82 регионах. Только в Карачаево-Черкесии, Дагестане и Чечне WhatsApp остается более популярным.
Telegram лидирует по потреблению трафика с большим отрывом от других мессенджеров, в среднем пользователь расходует на сервис 101 МБ трафика, тогда как пользователи WhatsApp - 26 МБ, Viber - 8 МБ.
В сложившихся условиях возникает вопрос - кто финансирует проект Telegram, кто имеет доступ к данным пользователей мессенджера. Ответ на этот вопрос напрашивается, особенно с учетом того, что, в отличие от других каналов, его не пытаются блокировать.
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теги: тренды мессенджеры Telegram
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