Тренды: Telegram за несколько недель стал самым популярным мессенджером в России

MForum.ru

Тренды: Telegram за несколько недель стал самым популярным мессенджером в России

21.03.2022, MForum.ru

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МегаФон представил данные анализа Big Data, которые свидетельствуют о том, что за месяц доля трафика Telegram в общем трафике выросла с 48% до 63%.

 

 

Доля WhatsApp сократилась с 48% до 32%, этот мессенджер теперь на втором месте. Доля Viber снизилась с 5% до 4%.

Популярность Telegram росла и ранее, на конец 2021 года сервис был главным средством общения в 55 регионах РФ, сейчас этот мессенджер лидирует в 82 регионах. Только в Карачаево-Черкесии, Дагестане и Чечне WhatsApp остается более популярным.

Telegram лидирует по потреблению трафика с большим отрывом от других мессенджеров, в среднем пользователь расходует на сервис 101 МБ трафика, тогда как пользователи WhatsApp - 26 МБ, Viber - 8 МБ.

В сложившихся условиях возникает вопрос - кто финансирует проект Telegram, кто имеет доступ к данным пользователей мессенджера. Ответ на этот вопрос напрашивается, особенно с учетом того, что, в отличие от других каналов, его не пытаются блокировать.

пресс-релиз МегаФон

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теги: тренды мессенджеры Telegram

© Алексей Бойко, MForum.ru

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