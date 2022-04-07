Развитие сетей: Вымпелком рассказал о развитии сети в Сочи в 2021 году

MForum.ru
07.04.2022,
За год компания билайн построила в Сочи более 300 новых базовых станций в различных районах города и на туристических объектах. По данным оператора, это позволило нарастить доступные скорости мобильного интернета в сети 4G/LTE в 1.5 раза.
В частности, связь улучшали в микрорайоне Чайсовхоз, поселках Дагомыс, Нижняя Хобза, Нижняя Беранда и в ТРЦ "МореМолл". Запущены новые базовые станции на железнодорожных узлах "Роза Хутор" и "Чемитоквадже", в аэропорту, на курорте "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром", на большинстве горнолыжных трасс.
В частности, на курорте "Красная Поляна" в 2021 году добавилось 2 новые базовые станции, появилось покрытие 4G/LTE на лыжных трассах - Панорама, Снежная, Западная, Озерная, Красная Поляна, Реликтовый лес, Звездная, Поляна 1460. Появилось покрытие на трассах Роза Хутора: Аибга, Змейка, Тритон, Мужской олимпийский спуск, Женский олимпийский спуск и другие. Почти в три раза выросла сеть 4G/LTE на курорте "Газпром".
Директор Сочинского отделения билайн Максим Романько:
«В 2021 году в развитие инфраструктуры мы инвестировали почти в два раза больше, чем в 2020 году. В горно-туристическом кластере сеть 4G билайн выросла в два раза, мобильным интернетом обеспечены как места отдыха, так и горнолыжные трассы. В результате выросла активность абонентов – в сети 4G за год трафик вырос на 75%».
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развитие сетей билайн Вымпелком Сочи
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