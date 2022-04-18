Развитие сетей: Вымпелком сообщает о наращивании в 4 раза числа базовых станций в Свердловской области

18.04.2022, MForum.ru

Роста числа базовых станций в Свердловской области в 4 раза компания Вымпелком добилась за счет инвестиций в развитие сети в период с 2018 по 2021 год включительно.

Развитие сети шло не только в столице региона, но и в других городах области, а также в небольших населенных пунктах и коттеджных поселках. В частности, это касается микрорайонов Заречный, Пионерский, Широкая речка, ЖК "Макаровский квартал" и "Светлый" в Екатеринбурге, городов Нижний Тагил, Первоуральск, Карпинск и т.п., всего обновления в 2021 году коснулись 45 населенных пунктов региона.

Развивалась не только обычная сеть, но и ее indoor сегменты, например, появилась сеть в ТЦ VEER Mall и КомсоМолл, а также в ТРЦ DEPO в Нижнем Тагиле.

Было улучшено покрытие сети в горнолыжном комплексе Мельничный.

«Сегодня сотовая связь стала одним из главных способов поддержания общения с семьей и друзьями. Только за 4 года мы увеличили сеть 4G в области в 4 раза, что позволяет предоставлять качественные сервисы и услуги для всех абонентов, несмотря на все возрастающие нагрузки и рост потребляемого трафика. Так, например, только за прошлый год жители области скачали рекордную цифру мобильного трафика – почти 168 млн Гигабайт. Мы продолжим работать, чтобы каждый наш клиент оставался онлайн в любой ситуации и мог сказать своим близким самые важные слова», – комментирует директор Екатеринбургского отделения билайн Ильдар Фархутдинов.

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теги: развитие сетей билайн Вымпелком Свердловская область