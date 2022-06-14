Слухи: Раскрыта цена Xiaomi Band 7 для Европы

MForum.ru
14.06.2022,
На домашнем рынке анонс Xiaomi Band 7 состоялся в прошлом месяце, в ближайшее время фитнес-трекер дебютирует по всему миру. Причем, если верить слухам, новинка будет дороже предшественника.
По информации SnoopyTech (@_snoopytech_) цена Band составит от 50 до 60 евро. Учитывая, что Band 6 был выпущен в прошлом году по цене 45,99 евро, это повышение цены, даже если новинка в конечном итоге будет стоить 49,99 евро. С другой стороны, если новинка будет стоить 59 евро, то она сравняется по цене с недавно выпущенным Huawei Band 7. Совпадение? Возможно. А может быть и нет. Кроме того, источник не уточнил, о какой версии Xiaomi Band 7 идет речь. Впрочем, может быть и об обоих – базовый вариант обойдется в €50, тогда как NFC-версия в €60. Ждем релиза!
© Антон Печеровый,
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