Анонсы: Huawei Nova 10 и Nova 10 Pro представлены официально

MForum.ru
05.07.2022,
Компания Huawei анонсировала смартфоны Nova 10 и Nova 10 Pro. Важным апдейтом стала фронтальная камера. Обе новинки получили 60 Мп сенсоры.
Причем в Nova 10 Pro фронтальная камера стала сдвоенной – 60 Мп сенсор с углом захвата 100 градусов дополнен 8 Мп портретной.
Обе новинки базируются на чипсете Qualcomm Snapdragon 778G, оснащены 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, поддерживают NFC, а дактилоскопические сенсоры встроены в экран. Возможность подключения к сетям мобильной связи ограничена 4G (из-за санкций в адрес Huawei), программная составляющая – HarmonyOS 2.0.1.
Спецификации Huawei Nova 10 включают в себя 6,67-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 120 Гц, тыловую камеру в конфигурации 50+8+2 Мп (основной, широкоугольный, датчик глубины) и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Цена составляет 2699 / 2999 юаней за версии со 128/256 Гб встроенной памяти, соответственно.
Набор характеристик Huawei Nova 10 Pro включает в себя 6,78-дюймовый дисплей разрешением 2652 x 1200 точек, тыловую камеру 50+8+2 Мп (но сенсоры иные, чем в обычной версии – основной размером 1/1,56" с апертурой f/1.8) и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт. Купить Huawei Nova 10 Pro можно за 3699 / 3999 юаней, в зависимости от объем встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
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