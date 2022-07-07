Качество услуг: В Ookla назвали МегаФон лучшей сетью в России

MForum.ru

Качество услуг: В Ookla назвали МегаФон лучшей сетью в России

07.07.2022, MForum.ru

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Такой вывод получен на основе исследований, проведенных международной компанией Ookla, специализирующейся на проведении измерений скорости доступа мобильного интернета и ряда других параметров, характеризующих качество клиентского опыта абонентов сотовой связи. По данным Ookla, на которые ссылается МегаФон, показатели этого оператора по скорости доступа (в направлении абонента) на 30% опережают показатели ближайшего конкурента.

Исследование основано на данных замеров, которые российские пользователи сетей сотовой связи проводили в период с января по июнь 2022 года. Общее количество замеров для оценки покрытия - 1,6 млрд, число устройств, которые использовались в замерах - 2,2 млн. По этому показателю Ookla - уникальный сервис.

МегаФон признается лучшим вот уже шестой год подряд.

В 2022 году Ookla изменила методологию, вместо средних показателей начала сравнивать медианные, что лучше коррелирует с пользовательским опытом. Результаты основаны на 6,3 млн замеров на 1,3 млн мобильных устройств. Медианная скорость скачивания в сети МегаФона составила 25,01 Мбит/с (при средней по "большой четверке" 21,21 Мбит/c), медианная скорость загрузки данных — 9,09 Мбит/с (7,28 Мбит/c).

 

 

Пройдемся по регионам:

  • Москва - 41,73 Мбит/с у МегаФон; 29.6 Мбит/c - cредняя по большой 4-ке
  • Санкт-Петербург — 23,49 Мбит/с - МегаФон, 21,34 Мбит/c - Б4
  • Новосибирск — 26,30 Мбит/с; 20,08 Мбит/c - Б4
  • Ростов-на-Дону — 30,52 Мбит/с; 21,89 Мбит/c - Б4
  • Хабаровск — 24,80 Мбит/с; 19,78 Мбит/c - Б4
  • Казань — 24,08 Мбит/с; 18,83 Мбит/c - Б4
  • Челябинск — 26,17 Мбит/с; 21,68 Мбит/c - Б4

«МегаФон традиционно уделяет особое внимание технологическому развитию. Мы раньше всех в России предлагаем нашим абонентам самые современные решения и стандарты связи. Так, за прошедший год мы первыми запустили на всей сети технологию VoLTE, гарантирующую лучшую скорость соединения и качество голосовых вызовов, а также предоставили её клиентам в международном роуминге. Мы используем все возможности, чтобы гарантировать качество мобильного интернета. Текущая скорость в нашей сети уже выше конкурентов и достаточна для большинства популярных сервисов. С переходом на новую сервисную модель управления трафиком мы смогли предложить абонентам опцию pre-5G, увеличивающую обычную скорость мобильного интернета еще до 50%. Мы рады, что исследования подтверждают эффективность наших шагов, и Ookla признала МегаФон оператором №1 по покрытию и скорости мобильного интернета в России», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

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Раз уж мы заговорили об исследованиях сетей сотовой связи силами Ookla, стоит отметить, что оценка качества российских сетей сотовой связи по данным этой компании, в целом сравнительно низкая - наша страна на 85-м месте в мире по медианным скоростям скачивания данных в сетях мобильной связи. Источник

В Топ-10, конечно, оказываются на высоких позициях страны с небольшой территорией и высоким уровнем жизни, они могут себе позволить покупку удельно (на число населения) больших объемов оборудования и развертывание качественных сетей связи, включая обеспечение покрытия даже частично в ненаселенных местностях - это Норвегия, ОАЭ, Катар, Южная Корея, Кувейт, Нидерланды, Дания и так далее. Но у ряда больших стран с показателями также все очень хорошо, скажем, Китай поднялся уже до 10-го места! На 15-м Австралия, на 23-м Канада и на 25-м - США. Россия, повторюсь, на 85-м месте. Так что любители подчеркивать дешевизну услуг связи в России должны понимать, чем это оборачивается в плане качества услуг.

Впрочем, не буду преувеличивать, кроме скорости доступа есть и другие показатели, например, охват населения, охват территории, связность сетей. И для полноты картины следует сравнивать сети также по каждому из этих показателей.

 

 

Данные по медианным и средним скоростям скачивания и загрузки информации в отдельных российских регионах можно посмотреть здесь

Отмечу, что за период с мая 2021 года по май 2022 года показатели российского рынка сотовой связи заметно улучшились (в целом по стране, но не в Москве), но этого оказалось недостаточно, и в общемировом рейтинге Россия сдвинулась не вверх, а вниз на 1 позицию за год. \\

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теги: телеком МегаФон качество сетей скорости скачивания скорости загрузки Ookla

© Алексей Бойко, MForum.ru

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