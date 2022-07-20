Тарифы: К какому тарифу подключить "умный ошейник"

MForum.ru
20.07.2022,
В МегаФон хотели бы активизировать использование GPS-трекеров. В компании уверены, что люди активнее пользовались бы этой возможностью, если бы у них была возможность выбрать понятный и недорогой тариф. И предлагают подключать GPS-трекеры к тарифу "Моя Семья", который позволяет бесплатно создавать группы пользователей, включающие до 11 устройств. Организатору группы видны остатки по счетам и пакетам и есть возможность мгновенно пополнить счет любого члена семейной группы.
Есть и альтернатива - тариф "Умные вещи". Этот тариф разработан для "умных устройств", включая GPS-трекеры, и подразумевает безлимитное пользование. Есть варианты понедельной оплаты — по 25 руб., но есть также варианты оплаты "за год" — 750 руб. или "навсегда" — 2500 руб. разово.
GPS-трекеры чаще всего используют для слежения за домашними питомцами, как правило, это "умные ошейники", которые определяют координаты животного и позволяют видеть его местоположение на карте.
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теги: телеком МегаФон тарифы GPS GPS-трекинг
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