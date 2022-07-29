Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть в Хабаровском крае

29.07.2022, MForum.ru

МегаФон рассказывает о модернизации более 50 базовых станций LTE в 10 районах Хабаровского края. Почти миллион жителей региона получили возможность пользоваться более высокими средними скоростями, улучшилась связность покрытия. В сети поддерживается режим VoLTE.

Модернизация применялась не только в таких крупных городах, как Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань и Бикин, но также и в ряде сел и поселков края. В частности, увеличение скорости мобильного интернета ощутили жители Комсомольского, Солнечного, Ульчского, Нанайского, Амурского, Тугуро-Чумиканского, Полины Осипенко, Хабаровского, Советско-Гаванского районов и района им. Лазо.

Кроме модернизации радиоподсистемы, оператор модернизировал также опорное транспортное кольцо в Хабаровске, в 5 раз нарастив его пропускную способность. За счет этого повысилась устойчивость работы интернета.

«С каждым годом пользователи сотовой связи становятся все более требовательными к качеству предоставляемых услуг, непрерывно возрастает нагрузка на сеть. Чтобы в этих условиях предоставлять нашим абонентам лучшее качество голоса и передачи данных, мы используем все возможности развития инфраструктуры – не только строим новые базовые станции, но и постоянно улучшаем существующий технический ресурс. Масштабная модернизация нашего оборудования и в крупных городах, и в отдаленных населенных пунктах края, позволила в разы увеличить скорость, качество и стабильность мобильного интернета», – сказал директор МегаФона в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон развитие сетей Хабаровский край