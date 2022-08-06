Микроэлектроника: ЗНТЦ готовится к запуску производства кристаллов GaN транзисторов

06.08.2022, MForum.ru

В июле мы уже обсуждали планы ЗНТЦ (АО "Зеленоградский нанотехнологический центр") совместно с НИУ МИЭТ запустить "первую в России" экспериментальную линию по выпуску кристаллов транзисторов на основе нитрида галлия (GaN). Такие транзисторы необходимы, например, для изготовления локаторов, для и радиотрансиверов базовых станций 5G они могут пригодиться. Применяют их и в силовой электронике. То есть основные области применения технологии: телеком, автопром, решения промышленной автоматики и энергетика.

Вчера издание mskagency.ru сообщило, что ЗНТЦ вложило в проект около 1 млрд руб., завершено строительство участка, монтаж оборудования, участок для экспериментального производства транзисторов на основе GaN-Si введен в эксплуатацию.

В июле говорилось, что еще до конца 2022 года планируется перейти к серийному выпуску микроэлектроники на базе GaN по базовым технологиям, а в 2024 году - запустить производство приборов СВЧ МИС Ka и V диапазонов. В августе - "ЗНТЦ планирует начать мелкосерийное производство микроэлектроники на нитриде галлия по базовым технологиям в 2023 году". Сроки поплыли?

Зеленоградский нанотехнологический центр специализируется на разработке и производстве ЭКБ-датчиков и сенсоров для систем промышленной автоматики, энергетики, нефтегазовой промышленности, интеллектуальных систем управления.

Наладить планируется производство высоковольтных HEMT-транзисторов, СВЧ-транзисторов, СВЧ МИС, приемо-передающих модулей силовой электроники и СВЧ приемо-передающих модулей.

Вопросы, на которые пресс-релиз не отвечает — пластины GaN 150мм российского производства или закупаются по импорту? И еще вопрос - какие объемы выпуска планируются после запуска серийного производства? Кто займется корпусированием и тестированием изделий на основе новых кристаллов?

«В настоящее время Зеленоградский наноцентр совместно с технологическими и индустриальными партнерами работает над созданием полностью локализованной в России технологии производства электронной компонентной базы на основе нитрида галлия. Существенным преимуществом для компании является возможность минимизации инвестиционных затрат за счет использования инфраструктуры, сформированной в ОЭЗ «Технополис «Москва», — генеральный директор АО «ЗНТЦ» Анатолий Ковалев. Цитата по mskagency.ru.

«Полностью локализованая в России» это то же самое, что «предприятие полного цикла»?

В этим источнике НИУ МИЭТ уже не упоминается в связи с проектом.

В общем, вопросы пока остаются, но постепенно ответы на них, конечно, появятся.

Среднегодовой темп роста мирового рынка силовой электроники на GaN-Si, по прогнозам компании Yole Development, в ближайшие два года составит 85%.

👉 Участники российского рынка GaN

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теги: микроэлектроника GaN ЗНТЦ производство