Микроэлектроника: Фотоника. В России создана новая рабочая группа по фотонным интегральным схемам

MForum.ru
06.03.2024,
Координатором рабочей группы ФИС (Фотонные интегральные схемы) выступает Зеленоградский Нанотехнологический Центр (АО ЗНТЦ).
Задачи группы:
Рабочая группа входит в структуру Технологической платформы «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника» (ТП «Фотоника»).
Создание рабочей группы поддержали 12 организаций, включая: «Т8», НТО «ИРЭ-Полюс», НИИ им. А.Ю. Малинина, ВНИИОФИ, ФТИ им. Иоффе, МИФИ, МФТИ. Состав продолжает расширяться.
«Почти каждая из существующих рабочих групп ТП «Фотоника» рассматривает вопросы, связанные с компонентами ФИС, но ни одна не охватывает целиком этого комплексного направления. Вопрос создания самостоятельной рабочей группы «Фотонные интегральные схемы» назрел давно. ЗНТЦ взялся за реализацию этой ответственной задачи. Вместе с рабочей группой нам еще предстоит разработать дорожную карту по направлению на ближайшую и долгосрочные перспективы, а также рекомендации для подготовки новых кадров. Приглашаем участников рынка вступить в рабочую группу и вместе с нами развивать направление фотонных интегральных схем», – объяснил создание рабочей группы генеральный директор АО «ЗНТЦ», д.т.н. Анатолий Ковалёв.
ФИС находят все большее применение и приобретают собственную классификацию, технологические платформы, средства проектирования и средства применения.
Необходима разработка собственных методов, способов и инструментов для проектирования и производства ФИС, выработка стандартов, открытие научно-образовательных центров на базе учреждений проф.образования. Новые стандарты для ФИС могут быть разработаны на основе методологической и метрологической базы ЗНТЦ.
ЗНТЦ обладает компетенциями в области ФИС, в частности здесь развивают инфраструктуру для серийного производства отечественных 16-канальных оптических мультиплексоров - телеком-устройств, используемых в сетях связи на базе ВОЛС. ЗНТЦ выпустила мультиплексор на собственных фотонных компонентах.
🤝 27 марта в рамках 18-й международной специализированной выставки "Фотоника. Мир лазеров и оптики" в Москве пройдет XII-й Конгресс Технологической платформы Фотоника. В работе конференции примет участие и новая рабочая группа. На секции «Фотонные интегральные схемы» планируется обсудить вопросы квантовой криптографии, новые материалы в области фотоники и применение фотонных технологий для усиления нейросетей.
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теги: микроэлектроника фотоника ФИС фотонные интегральные схемы ЗНТЦ Зеленоградский нанотехнологический центр
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