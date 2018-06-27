Микроэлектроника: В России и в мире. Образование и производство. Наука и новые материалы для микроэлектроники

27.06.2018, MForum.ru

Микроэлектроника в России - что делать?

Академик Владимир Бетелин: “Нам необходимо создать как минимум одну мощную компанию, сравнимую по масштабам с ведущими в мире производителями полупроводников”. Академик критикует “Стратегию научно-технического развития РФ” и “Национальную технологическую инициативу”. По его мнению, России необходимо поднимать собственное масштабное производство микроэлектроники и полупроводников, наладить выпуск современной долгоживущей продукции. Подробнее.

Микроэлектроника в России - что делается?

** Ангстрем обеспечивает поставки карт ПЭК с чипами, которые содержат всю информацию о военнослужащем Армии РФ. Теперь практику выдачи ПЭК распространили и на призывников (требуется согласие призывника на обработку персональных данных).

Закупка карт ПЭК у Ангстрема военными началась еще в 2016 году. В чипы смарт-карт «зашьют» данные о семейном положении, образовании, спортивных разрядах, категорию запаса, номер военно-учетной специальности, дату постановки на военной учет и другую личную или биометрическую информацию, включая медицинскую.

Чипы смарт-карты вмещают до 64 килобайт информации, что позволяет использовать алгоритмы криптозащиты. Источник.

** До середины августа “Смарт Парк” и институт МПСУ НИУ МИЭТ проводят в Зеленограде летнюю школу для учащихся 8-10 классов. В список бесплатных занятий входят:

Практические занятия по созданию прецизионной техники зондовой микроскопии и исследованию образцов нано- и микроэлектроники. Программа является ознакомительной и дает возможность детям получить общее представление о нано- и микромире, зондовой микроскопии, научиться собирать зондовый микроскоп, выполнять с его помощью сканирование микросхем, получать снимки и анализировать их. Партнер: “Завод Протон”,

Практикум и проектная деятельность по микроэлектронной технологии изготовления МЭМС. В ходе реализации программы дети ставят перед собой цель: разобраться в устройстве и принципе работы микроэлектромеханических систем. Программа является ознакомительной и дает возможность детям получить общее представление о нано- и микромире, зондовой микроскопии, научиться собирать зондовый микроскоп, выполнять с его помощью сканирование микросхем, получать снимки и анализировать их. Партнер: АО “ЗНТЦ”.

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Мировая индустрия

** Samsung Electronics по итогам 2017 года заняла место мирового лидера по продажам полупроводников и в первом квартале 2018 года подтвердила это лидерство, заняв порядка 16.1% мирового рынка (по выручке). Уверенно смотреть в завтра компании позволяет то, что она является одним из трех крупнейших производителей чипов памяти, спрос на которую растет быстрее, чем расширяется производство. Подробнее.

** В США, похоже, решили не ограничиваться санкциями в торговой войне с Китаем. Торговые санкции, судя по заявлениям Steven Mnuchin, секретаря Казначейства США, грозят на только Китаю, “но и всем странам, которые пытаются красть наши технологии”.

Учитывая, что производство полупроводников давно носит глобальный характер, нет сомнений, что если санкции будут вводиться, они всякий раз будут бить и по производителями микроэлектроники из США, фабрики которых раскиданы по всему миру.

В понедельник можно было наблюдать заметное падение акций компаний сектора, например, акции Micron упали на 7%, NVidia - на 5.7%, Marvel - на 5.6%, Intel - на 4.2%, Qualcomm - на 2.9% и так далее. Индекс Philadelphia Semiconductor Index потерял в цене 3.7%. Санкции против других стран еще не введены, а экономика США уже получила очередной удар. Источник.

Перспективные научные разработки - фундамент будущего

** Международный коллектив исследователей добился продвижения в области контроля экситонных эффектов в двумерных ван-дер-ваальсовых гетероструктурах. Потенциал этой технологии - создание электроники с управляемыми свойствами на основе двумерных материалов, например, двумерного дисульфида молибдена (MoS2). Подробнее. Статья в Nature Physics.

** AMD предлагает чиплеты для ускорения работы компьютеров. Активные кремниевые интерпозеры помогут создать более компактные и мощные компьютеры.

Это пока что скорее теория, нежели чем практика, но уже в ближайшие годы могут появиться компьютеры и другие системы, которые будут основаны не на отдельных интегральных схемах, установленных на печатные платы, но из чипов, установленных и межсоединенных с помощью кремниевой основы - интерпозера. Разработчики называют такую конструкцию “чиплетом” (от англ. chip - чип и let - позволять), то есть “позволителем”, который обеспечивает возможность перемещения данных в вычислительной системе быстрее, что позволит освоить выпуск компьютеров меньших по-размеру, более дешевых и с более высокой степенью интеграции.

Чиплет, таким образом, это активный интерпозер, на котором смонтированы один или несколько процессоров, память и другие ключевые системы, а его кремниевая основа обеспечивает не только межсоединения, но и маршрутизацию потоков данных, что должно обеспечит отсутствие “заторов”.

В каком-то смысле, эта разработка позволит реанимировать так называемый Закон Мура, который обещал удвоение плотности транзисторов на кристалле каждые два года, пусть речь идет не о кристалле, а о своего рода “паззле” из кристаллов на единой кремниевой платформе. Источник.

** В Курчатовском институте создали материал, который позволит интегрировать так называемую спинтронику с кремниевой технологий. Спинтроника - микроэлектроника, где 0 и 1 задаются спином электрона. Переворот спина электрона на противоположный почти не требует энергии, соответственно, решается сложная проблема отвода тепла от микроэлектронных изделий, что позволяет повышать плотность расположения элементов на кристалле. Согласно прогнозам, переход от современных кремниевой транзисторной электроники на спинтронную может занять не менее 20 лет.

Новый материал представляет собой тонкую магнитную пленку толщиной от одного до нескольких атомных слоев, позволяющую выстроить спины электронов в одном направлении. Источник.

** В Университете содружества Виргинии (США) создали суператомы, которые требуют меньшую энергию ионизации, чем лучшие из щелочных металлов.

Основа разработки - использование так называемых лигандов, молекул, которые связывают атомы металлов и образуют комплекс переноса заряда. Использовались группы кластеров алюминия, смешанных с бором, углеродом, кремнием и фосфором.

Компьютерная модель обещает, что кластеры потребуют меньшую энергию ионизации. Это обещает потенциал создания более емких батарей и новых полупроводников. Популярно. Научная статья.

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