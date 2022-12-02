Микроэлектроника: ЗНТЦ запустит фотонные микросхемы в серию

02.12.2022, MForum.ru

ЗНТЦ готовится начать серийное производство фотонных интегральных микросхем и модулей для телеком оборудования, сообщил зам. мэра Москвы Владимир Ефимов.

Начать поставку первых партий новой продукции планируется в 2023 году, серийный выпуск - в 2024-м.

ЗНТЦ входит в московский межотраслевой кластер фотоники, в котором насчитывается 40 участников.

Разрабатываемые фотонные ИС предназначаются для использования в высокоскоростных и энергоэффективных устройствах передачи и обработки телеком-сигналов 5G/6G, подключения пользователей к высокоскоростному Интернету, IP-телефонии и IP-телевидению.

«У нас накоплен значительный опыт в проектировании элементов фотоники. В настоящее время "ЗНТЦ" осваивает производство мультиплексоров, модуляторов делителей, интерферометров и резонаторов. Получены первые образцы кристаллов отечественного оптического волноводного AWG мультиплексора, который обеспечивает прохождение сигнала в телефонных и локальных компьютерных сетях и сетях передачи данных. Сейчас мы готовим серийное производство и в ближайшем будущем планируем выпускать не менее пяти тысяч изделий в год», — рассказал руководитель технологического направления интегральной фотоники ЗНТЦ Константин Певчих.

Оптический волноводный AWG-мультиплексор позволяет объединять электрические сигналы различных источников в единый групповой сигнал, преобразовывать в оптический вид, а затем передавать по волоконно-оптическому кабелю. ЗНТЦ планирует разрабатывать и выпускать разветвители, настраиваемые спектральные и частотные фильтры, термооптические переключатели, модуляторы.

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теги: ЗНТЦ фотоника