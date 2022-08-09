Слухи: Появились подробности о Xiaoxin Pad Pro 2022

09.08.2022, MForum.ru

Уже в ближайшее время компания Lenovo может представить планшетный компьютер Xiaoxin Pad Pro 2022. Судя по попавшим в сеть тизерам, новинка получит 11,2-дюймовую OLED-панель с 10-битным цветом, разрешением 2,5К, частотой обновления 120 Гц, скоростью опроса сенсора 360 Гц, а также DC Dimming высокой частоты 1920 Гц.

В части начинки речь идет о чипсете Qualcomm Snapdragon 870 и АКБ емкостью 8200 мАч с быстрой зарядкой 68 Вт. Впрочем, если верить слухам, не исключено появление модификации Xiaoxin Pad Pro 2022 на базе чипсета Dimensity 1300T. Кроме того, в активе Xiaoxin Pad Pro 2022 ожидаются 4 стереодинамика. Выпускаться новинка будет в 6 цветах – светло-сером, темно-сером, желтом, золотистом, фиолетовом и зеленом. Дата анонса пока неизвестна, но сертификацию у регуляторов новинка уже прошла.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации notebookcheck.net

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Y70 получит Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Moto G62 5G представлен официально / MForum.ru

[Общество] Это интересно: Опубликованы рейтинги популярности производителей смартфонов в разных регионах / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Moto G82 5G появился в Европе / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Moto E32 представлен официально / MForum.ru