Слухи: Появились подробности о Xiaoxin Pad Pro 2022

MForum.ru
09.08.2022,
Уже в ближайшее время компания Lenovo может представить планшетный компьютер Xiaoxin Pad Pro 2022. Судя по попавшим в сеть тизерам, новинка получит 11,2-дюймовую OLED-панель с 10-битным цветом, разрешением 2,5К, частотой обновления 120 Гц, скоростью опроса сенсора 360 Гц, а также DC Dimming высокой частоты 1920 Гц.
В части начинки речь идет о чипсете Qualcomm Snapdragon 870 и АКБ емкостью 8200 мАч с быстрой зарядкой 68 Вт. Впрочем, если верить слухам, не исключено появление модификации Xiaoxin Pad Pro 2022 на базе чипсета Dimensity 1300T. Кроме того, в активе Xiaoxin Pad Pro 2022 ожидаются 4 стереодинамика. Выпускаться новинка будет в 6 цветах – светло-сером, темно-сером, желтом, золотистом, фиолетовом и зеленом. Дата анонса пока неизвестна, но сертификацию у регуляторов новинка уже прошла.
© Антон Печеровый,
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