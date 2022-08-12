Развитие сетей: МегаФон завершил проект расширения сети в крупнейших городах Московской области

MForum.ru
12.08.2022,
С апреля по июль оператор активно проводил строительство и модернизацию сети 4G/LTE с целью улучшения связности покрытия, а также наращивания доступных скоростей. Как сообщает "МегаФон", количество базовых станций 4G в Балашихе, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцово, Подольске, Химках, Коломне и Электростали увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом.
В итоге, по данным оператора втрое выросла емкость базовых станций в перечисленных городах, что позитивно сказалось на скоростях доступа к интернету. Улучшения может ощутить примерно каждый третий житель региона.
Согласно операторской статистике, около 50% всего мобильного трафика абоненты, живущие в крупнейших городах Подмосковья, расходуют в социальных сетях, на видеоконтент и в мессенджерах. За счет агрегации полос частот для их использования в сети LTE, МегаФон добился повышения пиковых скоростей вплоть до двукратного.
«Мы уделяем большое внимание развитию сети не только в Москве, но и в Московской области, так как видим, что потребление мобильного интернет-трафика в Подмосковье растёт высокими темпами. Только за первые шесть месяцев этого года оно увеличилось почти на 30% по сравнению с прошлым годом, в первую очередь в городах-спутниках. Мы продолжаем развитие своей инфраструктуры: до конца этого года построим и модернизируем сети еще примерно в 100 населённых пунктах области», – комментирует Андрей Абрамов, директор по реализации проектов инфраструктуры Столичного филиала МегаФона.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: телеком МегаФон развитие сетей Московская область
Публикации по теме:
27.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Вымпелком в Подмосковье поднял скорости мобильного интернета в среднем на 30% / MForum.ru
13.04. [Новости компаний] VoWiFi: Вымпелком включил поддержку VoWiFi на смартфонах iPhone в Московском регионе / MForum.ru
15.03. [Новости компаний] Тарифы: ГПБ Мобайл подрихтовал тарифную линейку / MForum.ru
08.02. [Новости компаний] B2B: МТС помог составить портрет туриста в Ростовской области / MForum.ru
19.11. [Новости компаний] Конвергентные услуги: Tele2 созрел для конвергента - в Москве и в Туле / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mix Fold 2 – тонкий складной смартфон / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Moto S30 Pro – мощное железо по умеренной цене / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Motorola Razr 2022 получил Snapdragon 8+ Gen / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Moto X30 Pro - первый в мире смартфон с камерой 200 Мп / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: На российском рынке появился смартфон Infinix Note 12 NFC G88 / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: Blackview Tab 13 – планшет с режимом ПК / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: Realme 9 (4G) появился в России / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы OPPO Band 2 представлены официально / MForum.ru
10.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy A04s / MForum.ru
10.08. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace Pro представлен официально / MForum.ru
09.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z Flip 4 замечен на рендерах / MForum.,ru
09.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Xiaoxin Pad Pro 2022 / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A23 5G представлен официально / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Планшетный компьютер LG Ultra Tab представлен официально / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 6 HD с 6,6-дюймовым HD+ IPS-дисплеем появился в Индии / MForum.ru
05.08. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Samsung Galaxy A23 5G / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Самый дешевый смартфон OnePlus – Nord 20 SE – доступен на AliExpress / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 10T на Snapdragon 8+ Gen 1 и с 150 Вт зарядкой / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Infinix Hot 12 Pro получил экран 90 Гц и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: Очень доступный смартфон Oukitel C31 представлен официально / MForum.ru