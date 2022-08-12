Развитие сетей: МегаФон завершил проект расширения сети в крупнейших городах Московской области

12.08.2022, MForum.ru

С апреля по июль оператор активно проводил строительство и модернизацию сети 4G/LTE с целью улучшения связности покрытия, а также наращивания доступных скоростей. Как сообщает "МегаФон", количество базовых станций 4G в Балашихе, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцово, Подольске, Химках, Коломне и Электростали увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом.

В итоге, по данным оператора втрое выросла емкость базовых станций в перечисленных городах, что позитивно сказалось на скоростях доступа к интернету. Улучшения может ощутить примерно каждый третий житель региона.

Согласно операторской статистике, около 50% всего мобильного трафика абоненты, живущие в крупнейших городах Подмосковья, расходуют в социальных сетях, на видеоконтент и в мессенджерах. За счет агрегации полос частот для их использования в сети LTE, МегаФон добился повышения пиковых скоростей вплоть до двукратного.

«Мы уделяем большое внимание развитию сети не только в Москве, но и в Московской области, так как видим, что потребление мобильного интернет-трафика в Подмосковье растёт высокими темпами. Только за первые шесть месяцев этого года оно увеличилось почти на 30% по сравнению с прошлым годом, в первую очередь в городах-спутниках. Мы продолжаем развитие своей инфраструктуры: до конца этого года построим и модернизируем сети еще примерно в 100 населённых пунктах области», – комментирует Андрей Абрамов, директор по реализации проектов инфраструктуры Столичного филиала МегаФона.

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон развитие сетей Московская область