Развитие сети: МегаФон модернизировал сеть и запустил новые BS LTE 1800 в Амурской области

MForum.ru
25.08.2022,
Амурская область крайне редко попадает в новости в связи с развитием телеком сети. Ситуация немного изменилась разве что после строительства космодрома Восточный. МегаФон сообщает, что модернизировал сеть, а также запустил базовые станции в 14 населенных пунктам Амурской области. В основном, расширялась и умощнялась сеть LTE. Улучшения затронули территории, где услугами связи МегаФон могут пользоваться более 130 тысяч человек.
В рамках модернизации, была запущена сеть LTE 1800 оператора, как правило, это самым положительным образом сказывается на покрытии сети, которое расширяется по сравнению с использованием баз LTE 2.5 ГГц.
Обновление инфраструктуры затронуло не только Благовещенск или Тынду, но и села, например, Чигири, Тамбовку, Серышево, Белогорье, поселки Прогресс и Талакан. Был улучшен интернет в Циолковском, городе-спутнике космодрома. Впервые мобильный интернет появилься в таких населенных пунктах, как Тахтамыгда (Сковородинского района), Муравьевка, Лермонтовка и Николаевка (Тамбовского района).
«Контент наших абонентов все «тяжелеет» – им нужно вести стримы и выходить в прямые эфиры, играть в игры и загружать видео в наилучшем качестве. Для этого пользователям необходимы «широкое пространство» в интернете и высокие скорости передачи данных. Поэтому в число наших приоритетов неизменно входит активное развитие сети четвертого поколения на территории всего региона. Сегодня высокое качество услуг МегаФона в Амурской области гарантируют сотни базовых станций, благодаря модернизации сети дополнительные улучшения почувствуют жители столицы, крупных городов и глубинки», – прокомментировал директор МегаФона в Амурской области Владимир Седов.
МегаФон - лидер в Амурской области по скоростям скачивания данных. Медианные значения по данным Ookla (около 11 тысяч пользовательских тестов) - выше 23 Мбит/c.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: развитие сети МегаФон Амурская область
Публикации по теме:
09.03. [Новости компаний] Кадры: Максим Шарков назначен региональным директором Билайн в Восточном регионе / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
23.03. [Новости компаний] Маркетинг: Кто и где в VoLTE в России / MForum.ru
26.02. [Новости компаний] Контракты вендоров и операторов сотовой связи в России по регионам / MForum.ru
27.11. [Новости компаний] VoLTE в России / MForum.ru
25.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A04 представлен официально / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Сверхкомпактный защищенный смартфон Cubot KingKong Mini2 Pro оценили в $110 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y02s представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Lenovo Legion Y70 / MForum.ru
22.08. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации iQOO Z6 / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет Motorola Moto Tab G62 с 10,6-дюймовым дисплеем / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno 8 4G с AMOLED-экраном 90 Гц и чипсетом SD 680 / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: ZTE Yuanhang 30S – смартфон на чипсете Unisoc T760 / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Buddy 2 появился в Южной Корее / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия POCO M4 5G / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Honor Magic V2 представят в декабре / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi K50 Extreme недорогой смартфон на Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mix Fold 2 – тонкий складной смартфон / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Moto S30 Pro – мощное железо по умеренной цене / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Motorola Razr 2022 получил Snapdragon 8+ Gen / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Moto X30 Pro - первый в мире смартфон с камерой 200 Мп / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: На российском рынке появился смартфон Infinix Note 12 NFC G88 / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: Blackview Tab 13 – планшет с режимом ПК / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: Realme 9 (4G) появился в России / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы OPPO Band 2 представлены официально / MForum.ru