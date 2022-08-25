Развитие сети: МегаФон модернизировал сеть и запустил новые BS LTE 1800 в Амурской области

25.08.2022, MForum.ru

Амурская область крайне редко попадает в новости в связи с развитием телеком сети. Ситуация немного изменилась разве что после строительства космодрома Восточный. МегаФон сообщает, что модернизировал сеть, а также запустил базовые станции в 14 населенных пунктам Амурской области. В основном, расширялась и умощнялась сеть LTE. Улучшения затронули территории, где услугами связи МегаФон могут пользоваться более 130 тысяч человек.

В рамках модернизации, была запущена сеть LTE 1800 оператора, как правило, это самым положительным образом сказывается на покрытии сети, которое расширяется по сравнению с использованием баз LTE 2.5 ГГц.

Обновление инфраструктуры затронуло не только Благовещенск или Тынду, но и села, например, Чигири, Тамбовку, Серышево, Белогорье, поселки Прогресс и Талакан. Был улучшен интернет в Циолковском, городе-спутнике космодрома. Впервые мобильный интернет появилься в таких населенных пунктах, как Тахтамыгда (Сковородинского района), Муравьевка, Лермонтовка и Николаевка (Тамбовского района).

«Контент наших абонентов все «тяжелеет» – им нужно вести стримы и выходить в прямые эфиры, играть в игры и загружать видео в наилучшем качестве. Для этого пользователям необходимы «широкое пространство» в интернете и высокие скорости передачи данных. Поэтому в число наших приоритетов неизменно входит активное развитие сети четвертого поколения на территории всего региона. Сегодня высокое качество услуг МегаФона в Амурской области гарантируют сотни базовых станций, благодаря модернизации сети дополнительные улучшения почувствуют жители столицы, крупных городов и глубинки», – прокомментировал директор МегаФона в Амурской области Владимир Седов.

МегаФон - лидер в Амурской области по скоростям скачивания данных. Медианные значения по данным Ookla (около 11 тысяч пользовательских тестов) - выше 23 Мбит/c.

пресс-релиз МегаФон

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теги: развитие сети МегаФон Амурская область