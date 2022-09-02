Развитие сетей: МегаФон развернул новые БС во Владивостоке и на острове Русский

MForum.ru
02.09.2022,
Соответствующие работы по расширению сети МегаФон и улучшению качества покрытия во Владивостоке и на острове Русский проведены в рамках подготовки к проведению форума ВЭФ-2022.
Как сообщает оператор, скоростной мобильный интернет от МегаФона доступен на территории всего кампуса ДВФУ, в том числе на открытых площадках форума в бухте Аякс.
«Ежегодно ВЭФ собирает большое количество участников из разных регионов России и ближнего зарубежья. Наша задача предоставить всем гостям форума премиальное качество мобильных сервисов — голосовой связи и скоростного интернета, для этого мы проанализировали данные прошлого года и провели модернизацию и дополнительную стройку на нашей сети», — сказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.
Можно вспомнить, что и 1.5 года назад, в марте 2021 года МегаФон сообщал о расширении зоны покрытия. Тогда LTE МегаФон впервые появилось в 16 населенных пунктах - в селах: Осиновка, Новицкое, Благодатное, Сухановка, Ариадное, Лазо, Горно-Таежное, Ивановка, Алтыновка, Полтавка, а также в поселках городского типа Краскино, Липовцы, Ольга, Пограничный, Горные Ключи и Восток. Также МегаФон расширил емкость каналов в поселке городского типа Кавалерово, в городе Большой Камень. В поселках Трудовое, Прохладное, в городе Уссурийск установили новые базовые станции.
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теги: кадры развитие сети МегаФон Приморский край
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