Слухи: Готовится анонс Huawei Nova 10z

MForum.ru
12.09.2022,
В сети появилась информация о смартфоне Huawei Nova 10z. Новинка ориентирована на китайский рынок, а ее анонс состоится через несколько дней после международного дебюта Nova 10 и Nova 10.
По имеющимся данным, Huawei Nova 10z оснащен 6,6-дюймовым дисплеем разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей, 399 ppi), 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, а также АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт. В круглом вырезе экрана разместилась 16 Мп фронтальная камера. Тыловая камера представлена основной камерой разрешением 64 Мп с апертурой объектива f/1,9, 8 Мп сенсором с широкоугольной оптикой и 2 Мп сенсором для макросъемки. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения. Программная составляющая – HarmonyOS 2.0. Цена новинки составит 1699 / 1899 юаней за версии со 128 и 256 Гб встроенной памяти. Начало продаж ожидается 26 сентября.
© Антон Печеровый,
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