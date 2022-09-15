Конкурсы: Вымпелком предлагает конкурс в честь 30-летия компании

MForum.ru
15.09.2022,
Компания билайн предлагает абонентам делиться памятными историями, когда какая-то яркая ситуация в жизни осталась в памяти благодаря важному звонку или SMS.
Обмен такими историями предлагается в рамках конкурса "Твоя история с билайном".
Предложить свою историю можно с сегодняшнего дня и до 6 октября - для того, чтобы ее рассказать, нужно также заполнить небольшую анкету по ссылке: beeline.ru/30let/konkurs
Жюри конкурса отберет для публикации 150 лучших историй. С 10 октября за них можно будет проголосовать - в течение недели.
По итогам голосования будет отобрано 30 авторов, им помогут доработать свои рассказы.
В суперфинал 8 декабря попадут 5 историй. Автор каждой получит 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающей - 1 млн рублей.
Не стесняйтесь участвовать, если у вас есть чем поделиться!
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теги: билайн ВымпелКом конкурсы
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