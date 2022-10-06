Анонсы: Huawei Nova 10 SE со 108 Мп камерой представлен официально

MForum.ru
06.10.2022,
Компания Huawei официально анонсировала смартфон Nova 10 SE, привлекающий внимание 108 Мп сенсором тыловой камеры. В качестве вспомогательных выступают 8 Мп широкоугольный и 2 Мп для макросъемки. Разрешение фронтальной камеры, расположившейся в круглом вырезе экрана, составляет 16 Мп.
Диагональ OLED-дисплея Huawei Nova 10 SE – 6,67 дюйма при разрешении 2400x1080 точек и частоте обновления 90 Гц.
В качестве аппаратной платформы указан чипсет Qualcomm Snapdragon 680G. Возможно это какая-то модификация Snapdragon 680, а возможно опечатка в пресс-релизе и речь идет об обычном Snapdragon 680.
Объем ОЗУ – 6 или 8 Гб, встроенной памяти – 128/256 Гб. Емкость АКБ Huawei Nova 10 SE составляет 4500 мАч, мощность быстрой зарядки – 66 Вт. Также отметим дактилоскопический сенсор и поддержкуу NFC, но только у старшей версии, с 8 Гб ОЗУ.
Выпускаться Huawei Nova 10 SE будет в серебристой, бирюзовой и черной расцветках. Информации о рынках, где появится новинка, и ее цене пока нет.
© Антон Печеровый,
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