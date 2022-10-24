Сотрудничество: Билайн подписал соглашение с Поволжским госуниверситетом телекоммуникаций и информатике

MForum.ru

Сотрудничество: Билайн подписал соглашение с Поволжским госуниверситетом телекоммуникаций и информатике

24.10.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В рамках подписанного договора буду проводиться научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, испытания телеком-оборудования и ПО, разрабатываться образовательные проекты в сфере современных и перспективных технологий связи, проводиться совместные мероприятия, а также будет организована практика студентов и стажировка слушателей, аспирантов. Соглашение между оператором и университетом подразумевает развитие технологий и услуг связи, информационной безопасности, а также аналитики больших данных и геоаналитики.

 

 

Как ожидается, это позволит привлечь молодежь к участию в перспективных исследованиях, повысить уровень профессионализма новых кадров.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент билайн по технике:

«Билайн ведет системную работу по взаимодействию с российскими профильными вузами. Мы, как крупная технологическая компания, нуждаемся в притоке свежих кадров и понимаем, что готовить их нужно заранее, чтобы после окончания учебного заведения им было проще адаптироваться к новым задачам. Кроме того, сегодня крайне актуальны вопросы, связанные с информационной безопасностью и импортозамещением, поэтому мы будем смотреть наработки университета в этих направлениях. Уверен, что сотрудничество с одним из ведущих вузов страны в своей сфере принесет хорошие результаты в обозримом будущем».

пресс-релиз билайн 

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: телеком билайн Вымпелком сотрудничество университеты

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

26.07. [Новости компаний] Партнерства: Билайн и Политех Санкт-Петербурга будут сотрудничать в области ИИ и bigdata / MForum.ru

26.01. [Новости компаний] Телеком: Китай грозится ответом Канаде за отлучение Huawei / MForum.ru

25.10. [Краткие новости] Пресс-релизы: ТГУ и Микрон развивают сотрудничество / MForum.ru

12.10. [С-Петербург]  Образование: У Siemens все ГУТ в Петербурге / "SpbIT"

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 13:24 ABloud Тема: ОАО "Вымпелком" (05.09.2012) (Страницы: 1 2 3 4 5)
[Сотрудничество. Вымпелком] Билайн и ПГУТИ будут сотрудничать в сфере технологий связи и информационной безопасности 24 октября 2022 года, Москва, пресс-релиз «Вымпелком» через MForum.ru – ПАО ...
Сегодня 11:47 ABloud Тема: Самые высокогорные базовые станции (24.11.2019)
[Самые высокогорные базовые станции. Эльбрус. МегаФон] МегаФон построил сеть на Эльбрусе к началу горнолыжного сезона 24 октября 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон подготовил сеть ...
22.10.2022 11:27 ABloud Тема: Пензенская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Пензенская область. МегаФон] В Пензенской области ускорили интернет за городом 21 октября 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. На 20% выросла скорость передачи данных в ...
22.10.2022 08:44 ABloud Тема: Архангельская область (23.08.2014)
[Развитие сетей. Архангельская область. Tele2] Tele2 установила базовые станции в поселке Тегрозеро Вельского района и деревне Согре Верхнетоемского района Проект реализовали совместно с ...
21.10.2022 10:16 ABloud Тема: Омская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Омская область. МегаФон] МегаФон расширил покрытие 4G в Омске 21 октября 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. С начала 2022 года МегаФон модернизировал более 70 базовых ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

24.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A04e – еще одна модель самой доступной серии / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E plus появился в продаже / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 40 S на чипсете Unisoc T618 представлен в Мексике / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Представлен IQOO Neo 7 на чипсете MediaTek Dimensity 9000+ / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Android 13 Go – теперь от 2 Гб ОЗУ / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: iPad Pro 11 и 12.9 (2022) на чипсете Apple М2 представлены официально / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: iPad 10 представлен официально / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: Cube iPlay 50 – планшет за $80 с тремя ОС / MForum.ru

18.10. [Новинки] Слухи: Realme 10 Pro+ получит AMOLED-дисплей и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

17.10. [Новинки] Слухи: Moto X40 на Snapdragon 8 Gen 2 представят в декабре / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Conquest S23 – 5G-смартфон не для всех / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Honor X40 GT – игровой смартфон на Snapdragon 888 / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 20 с 6,82-дюймовым 90 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru

13.10. [Новинки] Слухи: Redmi A1+ будет анонсирован в Индии 14 октября / MForum.ru

12.10. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Pro – очень дешевый 4G-смартфон из Индии / MForum.ru

12.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G72 с Helio G99 и 108 Мп камерой добрался до Европы / MForum.ru

11.10. [Технологии] Компоненты: MediaTek Dimensity 1080 5G представлена официально / MForum.ru

11.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 4 и Pova 4 Pro с АКБ 6000 мАч представлены официально / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон Moto E32 с 50 Мп камерой появился в Индии / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Honor Play 6C с экраном 90 Гц представлен в Китае / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: