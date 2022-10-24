Сотрудничество: Билайн подписал соглашение с Поволжским госуниверситетом телекоммуникаций и информатике

24.10.2022, MForum.ru

В рамках подписанного договора буду проводиться научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, испытания телеком-оборудования и ПО, разрабатываться образовательные проекты в сфере современных и перспективных технологий связи, проводиться совместные мероприятия, а также будет организована практика студентов и стажировка слушателей, аспирантов. Соглашение между оператором и университетом подразумевает развитие технологий и услуг связи, информационной безопасности, а также аналитики больших данных и геоаналитики.

Как ожидается, это позволит привлечь молодежь к участию в перспективных исследованиях, повысить уровень профессионализма новых кадров.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент билайн по технике:

«Билайн ведет системную работу по взаимодействию с российскими профильными вузами. Мы, как крупная технологическая компания, нуждаемся в притоке свежих кадров и понимаем, что готовить их нужно заранее, чтобы после окончания учебного заведения им было проще адаптироваться к новым задачам. Кроме того, сегодня крайне актуальны вопросы, связанные с информационной безопасностью и импортозамещением, поэтому мы будем смотреть наработки университета в этих направлениях. Уверен, что сотрудничество с одним из ведущих вузов страны в своей сфере принесет хорошие результаты в обозримом будущем».

пресс-релиз билайн

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теги: телеком билайн Вымпелком сотрудничество университеты