Развитие сетей: МегаФон рассказал о развитии сети в Краснодарском крае

MForum.ru
24.11.2022,
МегаФон провел в Краснодарском крае расширение полосы частот 1800 МГц, переиспользованной для LTE. Этот рефарминг позволил нарастить емкость сетей 4G оператора.
Модернизации подверглись все базовые станции 1800 МГц в Геленджике, Туапсе и Дагомысе. По данным МегаФона скорость мобильного доступа выросла на 25%.
В 2022 году край посетило более 16 млн путешественников, до конца года их количество достигнет 17 млн.
«Курорты Краснодарского края стали круглогодичными, на зимний период приходится почти 20% туристического потока, поэтому мы проводим улучшения на сети независимо от сезона. Особое внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры и местам притяжения путешественников, именно там единовременно в Сеть выходят тысячи наших абонентов. Исходя из анализа активности гостей региона, в дополнение к модернизации инженеры компании построили новые базовые станции в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Краснодаре и Новороссийске», — говорит директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.
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теги: МегаФон развитие сетей Краснодарский край
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